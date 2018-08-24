FİNANS

"Cep"ten üç ayda 64 milyar dakika konuştuk

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-mart döneminde cep telefonundan yapılan görüşme süresi yaklaşık 64 milyar dakika oldu - İlk çeyrekteki konuşma süresi, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 2,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de cep telefonundan yapılan görüşme süresi, yılın ilk çeyreğinde 64 milyar dakikaya yaklaştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam mobil trafik hacmi 63,9 milyar dakika olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekteki konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 2,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiği yüzde 4, Vodafone'un trafiği yüzde 2,5, Avea'nın trafiği ise yüzde 2,1 azaldı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında da Turkcell'in trafik hacmi yüzde 10,5, Vodafone'un trafik hacmi yüzde 6,2 ve Avea'nın trafik hacmi yüzde 2,3 yükseldi.

- Trafiğin yüzde 50,4'ü mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasında

Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar paylarına bakıldığında, bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre Avea'nın pazar payı yüzde 27,4'ten yüzde 27,7'ye, Vodafone'un pazar payı yüzde 35'ten 35,2'ye çıkarken, Turkcell'in pazar payı yüzde 37,6'dan yüzde 37,2'ye geriledi.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Turkcell'in pazar payının yüzde 35,8'den yüzde 37,2'ye çıktığı, Avea'nın pazar payının yüzde 28,8'den yüzde 27,7'ye, Vodafone'un pazar payının ise yüzde 35,4'ten yüzde 35,2'ye düştüğü görüldü.

Mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin yüzde 50,4'ü mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturdu. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik ise toplam trafiğin yüzde 45,5'ine sahip oldu.

Mobil şebeke içi trafik miktarı da 2018 yılı birinci çeyrekte, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,5 azalarak yaklaşık 32 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise yüzde 2,3 azalarak yaklaşık 29 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Bu yılın birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke sıralamasında Almanya ilk sırayı alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, İngiltere ve Fransa en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler oldu.

En fazla trafik alınan ülkelerde ise Almanya'yı Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa ve Suudi Arabistan izledi.

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