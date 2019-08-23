FİNANS

CEPTETEB'e 2019 Stevie'den uluslararası ödül

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, tüketicilerine sunduğu hizmetlerle dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Altın Ödül"e layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, dünyanın en saygın organizasyonlarından 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Altın Ödül"e değer bulundu.

TEB'in açıklamasına göre, dünya çapında birçok şirketin katıldığı ve sektörün ileri gelenlerinin değerlendirildiği 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Altın Ödül kazandı. Kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkan CEPTETEB'in Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde ödül kazandığı yarışmaya 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru yapıldı.

CEPTETEB'in bu ödüle layık görülmesinde tüketicilerine sunduğu kullanıcı dostu hizmetler, kullanım kolaylığı ve performansı yatıyor. Yarışmanın jüri üyelerine göre CEPTETEB'in 1,4 milyon üyesine sağladığı Mobil Cüzdan, TEB FX, Mobil Ödeme, QR Kod veya Temassız Ödeme gibi kolaylıklar ve bunların kullanıcılara göre kişiselleştirebilmesi; Altın Ödül'ün kazanılmasında önemli etken sayılırken, sektörü ileriye taşıyan bir yenilik olarak da görüldü.

Jüri aynı zamanda uygulamanın tüketicilerine dijital bankacılığın kapasitelerini eksiksiz olarak sunduğunu da belirtti.

- "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, CEPTETEB'i kullanıcıların deneyimlerinden gelen talepler doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini ve bu çalışmaların sonucunda ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandıklarını bildirdi.

Kazandıkları Altın Ödül'den dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Mendi, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital kanalların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de TEB olarak 2000'li yılların başında dijital bankacılığa giriş yapan ve bu alanda yatırım yapan ilk bankalardan biriyiz. Tabii bu öncülüğümüzü her geçen gün kendimizi yenileyerek güçlendiriyor ve dijital dünyadaki deneyimimizle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak bu yıl 16'ncısı düzenlenen Stevie Ödülleri'nde CEPTETEB ile Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

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