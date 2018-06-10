Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de geçmiş yıllarda sadece kış aylarında yöre halkı tarafından çerez olarak tüketilen pestil ve köme, sektör haline gelerek ilin tanıtım yüzü oldu, açılan fabrikalarla istihdam kapısı haline geldi. Kentte 30'a yakın işletmede üretilen ürün, birçok ülkeye de ihraç edilir hale geldi.

Kentte, yıllar önce evlerde çerez amaçlı tüketimi için yapılan ve zamanla ticari ürün haline gelen pestil ve köme sektöründe bugün 28 işletme, yıllık 5 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanan ürün, ilginin artmasıyla sektör haline geldi. Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme, bölgede açılan işletme ve fabrikalarla istihdam kapısı haline de geldi. Markalaşan ürüne, yerli ve yabancı turistlerin ilginin de artmasıyla, ticari üretimin yanı sıra yöredeki vatandaşlar da, dut hasadının ardından evlerinde geleneksel yöntemlerle pestil- köme üretiyor. Uzmanlarca, insan vücudunda kan yapıcı özelliği olduğu ve astım- bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiği belirtilen pestil ve köme Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.