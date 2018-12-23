Çerezcinin yılbaşı hasılat hedefi 375 milyon lira

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, çerez tüketiminde en yoğun döneme girdiklerini, bu sene de yılbaşında geçen seneki 375 milyon liralık ciroyu yakalayacaklarını söyledi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmez unsurlarından olan çerezin özel günler, bayramlar ve kutlamalarda da aranan gıda ürünlerinden olduğuna işaret etti.

Çerezci dükkanları ve marketlerde bu ürünlerin satışının her yılbaşı öncesi hareketlendiğini anlatan Karaman, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi. 2018 yılıyla ilgili rakamlar henüz çıkmadı ancak yılbaşı dönemi açısından satışın 350-375 milyon lira ile geçen seneki ciroyu yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Çerez tercihinin bütçeye göre değiştiğini ancak yılbaşı döneminde en çok artışın Antep fıstığı, fındık, badem gibi daha yüksek fiyatlı ürünlerde görüldüğünü bildiren Karaman, bu sene kur artışları nedeniyle özellikle ithal çerezlerde fiyat artışlarının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Karaman, yılbaşı öncesi perakende noktalarında çok fazla talep gören Antep fıstığı, fındık ve bademden oluşan karışımın kilogramının 65 ile 90 lira arasında satıldığını, vatandaşın az da olsa bu ürünlerden satın aldığını ifade etti.

