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Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, bu yıl çerezlik ayçiçeği üretiminde 16 bin ton rekolte elde edildiğini ve 150 milyon TL gelir sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, bu yıl çerezlik ayçiçeği üretiminde 16 bin ton rekolte elde edildiğini ve 150 milyon TL gelir sağlanmasının beklendiğini söyledi.
Çivril, Tavas, Baklan ilçelerinde üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde, hasat dönemi sona erdi. Kentte 70 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçekleri, tarlalardan toplandıktan sonra kurumaya bırakıldı. Tavas'ta tarım arazilerini inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, kent ikliminin çerezlik ayçiçeği üretimi için oldukça elverişli olduğunu söyledi. Denizli'de üretilen ay çekirdeklerinin irilik, kalite ve lezzet bakımından yüksek seviyede olduğunu kaydeden Erkaya, kentin beyaz ay çekirdeği üretiminde önemli tedarikçi durumunda olduğunu dile getirdi. Bu yıl 70 bin dekar alanda 16 bin ton rekolte gerçekleştiğini söyleyen Erkaya, "Fiyatlar kalite değerlerine göre, kilogramda 8 ile 10 TL arasında alıcı buluyor. İlimiz tarım ekonomisine, 150 milyon TL civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuruyemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip, iç piyasaya satması ve ihraç etmesiyle rakamlar daha da yükselecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Baklan ve Tavas ovalarımızda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

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