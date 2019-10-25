Çerkezköy'de ihracatın lokomotifi tekstil sektörü

Sözdinler, sanayi bölgesindeki firmaların başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD'ye ihracat yaptığını aktardı.

"ÇOSB'de üretimdeki 254 fabrikanın 67'si tekstil firmasıdır. Bölgemizdeki firmalarda çalışan yaklaşık 80 bin kişinin yaklaşık 20 bini tekstil firmalarında istihdam ediliyor. Toplam ihracatın yarısını tekstil firmaları gerçekleştiriyor. Dünyaca ünlü tekstil firmaları da bölgemizde üretim yapıyor."

Yıllık ihracat rakamlarının 3,5 milyar dolar civarında olduğunu, 254 firmanın bulunduğu OSB genelinde yüzde 93 doluluk oranına ulaştıklarını anlatan Sözdinler, şöyle konuştu:

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılında ÇOSB'deki 28 firmanın ilk bin ihracatçı firma arasına girdiğini, 2018'de bu rakamın 31'e yükseldiğini söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - UĞUR ARSLAN - Tekirdağ'da 254 firmanın bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, (ÇOSB) yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracatın yarısını gerçekleştiren tekstil sektörü, bölgenin lokomotifi oldu.

- İplik üretimi, kumaş boyanması ve baskısı

Bölgedeki fabrikalarda tekstil alanında yünlü, pamuklu ve sentetik elyaftan iplik üretilmesi dışında, yine bu elyaflardan üretilmiş örgü veya dokuma kumaşların boyanması, baskısı ve aprelenmesinin (bitim işlemleri) yapıldığını dile getiren Sözdinler, "Bu noktada ÇOSB yönetimi olarak sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz." dedi.

Sözdinler, Tekirdağ'daki 49 Ar-Ge merkezinin 27'sinin ÇOSB'de olduğunu, bunlardan 4'ünün tekstil firmalarından oluştuğunu söyledi.

OSB'lerin kalkınma aracı ve sanayileşmenin önemli bir unsuru olduğuna dikkati çeken Sözdinler, şunları kaydetti:

"ÇOSB gerek ülkemiz sanayisi, gerekse toplum için yapacağı örnek ve öncü çalışmalarla sürdürülebilirlik yolunda hizmet verecektir. ÇOSB olarak katılımcı firmalarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımız ve toplum için uzun vadeli değer yaratmak zorunda olduğumuzun inancındayız. Bölgemizdeki katılımcı firmalarımıza ve diğer geniş paydaş kitlemize sürdürülebilir hizmetler sunduğumuzu göstermek, farkındalık yaratmak ve bu çabaya onları da dahil etmek istiyoruz."

Sözdinler, bölgede tekstilin yanı sıra ilaç, kauçuk ve plastik sanayi, beyaz eşya, metal ürünleri, elektrikli tesisat imalatı, metal sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri ile gıda alanında da üretim yapıldığını sözlerine ekledi.

