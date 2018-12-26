Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2015 yılında CERN'e ortak üye olduğunu anımsatarak, üyeliğin ardından TOBB bünyesinde "TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi" kurulduğunu bildirdi. TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisinin, Türk firmalarına ihale ve alım süreçlerinde önemli avantajlar sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ofisin kurulan sanayi iletişim ağıyla ülkede yer alan sanayicilerin yüksek teknolojili üretim ve ürün çeşitliliği konusundaki çalışmalarını da hızlandırdığını dile getirdi.

CERN'in 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, merkezde 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, 5 ülkenin ise ortak üye statüsünde yer aldığını söyledi.

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) proje ihalelerindeki kadın patron oranının yüzde 20'yi geçtiğini belirterek, "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve iş dünyasındaki 'topuk sesleri'nin artık erkeklerin gerisinde kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı CERN ihalelerindeki kadın patron oranının yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çekerek, "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve iş dünyasındaki 'topuk sesleri'nin artık erkeklerin gerisinde kalmayacağına inanıyoruz. Ülkemizin kadın patronlarının CERN projelerindeki başarısı ve ağırlığı, genç kadın girişimciler için de rol model olacak." diye konuştu.

- "Kadın girişimcilerin başarıları gurur verici"

TOBB CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı Hakan Kızıltoprak da Hisarcıklıoğlu'nun kendilerine bu konuda en büyük destek ve yol gösterici olduğunu söyledi. Türk iş dünyasının, CERN ihalelerinden daha fazla pay alabilmesi için çalıştıklarını anlatan Kızıltoprak, kadın girişimcilerin bu alandaki başarılarının da gurur verici olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, CERN'in kadın girişimcilere teşvik edici ve pozitif yaklaşımının, onların hevesini ve çalışma azmini artırdığına işaret ederek, Gözüküçük Makine'den Zuhal Gözüküçük, Mistel Kablo Elektrik'ten Gaye ve Misten Turgut, Mapsis Metal'den Filiz Akkaş, Figabara Elektrik'ten ise Burcu Alpoğuz yöneticiliğinde CERN'de yakalanan başarılarla iş dünyasındaki "erkek egemen" algının değişmesine önemli katkı sağlandığını dile getirdi.