FİNANS

"Çeşme açıklarında demirleyen gemi arıza nedeniyle bekliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Bazı basın yayın organlarında İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen geminin Çeşme'de demirlediği ifadelerine yer verildi" - "Bahse konu geminin uluslararası sularda bir arıza sebebi ile beklemesi ve yardım talebinde bulunmasına rağmen maksatlı haberlerle bu olayın gündeme taşınması kamuoyunu yanıltmaktan öteye geçmeyecektir"

Tarım ve Orman Bakanlığından, şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen geminin, Çeşme açıklarında uluslararası sularda arıza sebebi ile beklediği ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı geminin Çeşme’de demirlediği ifadesine yer verildiği belirtildi.

Bahsi geçen geminin rotasının Cebelitarık Boğazı olduğuna işaret edilen açıklamada, geminin Çeşme civarında uluslararası sularda motor arızası sebebiyle Çeşme Liman Başkanlığından makine parçası temini için izin istediği ifade edildi.

Boş olan gemi için rutin prosedürler gereği Liman Başkanlığınca Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezinden sağlık kontrolü yapılması istendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır. Sağlık personelinin uygun raporu vermesi doğrultusunda yine geminin uluslararası sularda ikmali ve arızası giderilecektir. Anlaşılacağı üzere gemiyle alakalı bütün iş ve işlemler uluslararası sularda yapılmaktadır ve geminin Çeşme Limanı’na yanaşma ve demirleme gibi bir talebi bulunmamaktadır. Söz konusu gemi ile alakalı Bakanlığımız tarafından daha önce yapılan açıklamada Ahırkapı’da demirli geminin Marmara Denizi'ni terk ederek İspanya’ya doğru hareket edeceğinin altı çizilmiştir. Bahse konu geminin uluslararası sularda bir arıza sebebi ile beklemesi ve yardım talebinde bulunmasına rağmen maksatlı haberlerle bu olayın gündeme taşınması kamuoyunu yanıltmaktan öteye geçmeyecektir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu maksatlı haberlere itibar etmemesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme gemi Tarım ve Orman Bakanlığı

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