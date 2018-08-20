FİNANS

Çeşme, bayramda nüfusunun 25 katı misafir ağırlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir: - "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay önce doluluğa ulaştı. Bayram süresince Çeşme'nin 1 milyon kişiye misafirperverlik yapacağını ümit ediyoruz. Çeşme'nin nüfusu 41 bin civarında, bu nüfusun 25 katı kadar ziyaretçi kabul ediyor" - Tatil için Fransa'dan Çeşme'ye gelen Veronique Gökgürler: - "Çeşmeyi çok özledim, birbirinden güzel kumsalları ve restorantları var. Artık buraya gelmeye alıştım. Alaçatı güzel, bol bol dolaşıyoruz"

İZMİR (AA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla Çeşme'nin nüfusunun 25 katı misafir ağırladıklarını söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonunda Ege Bölgesi'nde Çeşme'nin özellikle yerli turistin en fazla rağbet ettiği turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

- Nüfusunun 25 katı turist

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla önceden rezervasyon yapan konuklarını ağırladıklarını dile getiren Demir, "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay önce doluluğa ulaştı. Bayram süresince Çeşme'nin 1 milyon kişiye misafirperverlik yapacağını ümit ediyoruz. Çeşme'nin nüfusu 41 bin civarında bu nüfusun 25 katı kadar ziyaretçi kabul ediyor." dedi.

Demir, ilçeye giriş yapan tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle özellikle cumartesi günü İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiğin durma noktasına geldiğini bu nedenle misafirlerin konaklayacakları mekanlara ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

- "Turistlere Çeşme'yi sevdirerek tekrar gelmelerini sağlamak istiyoruz"

Yerli ve yabancı turistlerin ilçelerine gösterdiği rağbetten dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Demir, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nda Çeşme'ye 360 bin araç otoyoldan giriş yapmış. Bu 800 bin kişiye tekabül ediyor. Bu bayram 1 milyon kişi ağırlamak kolay değil, amacımız Çeşme'ye daha çok insanın gelmesi değil, bu gelenlerin her şekilde Çeşme'ye tekrar tekrar gelmeleri ve onlara Çeşme'yi sevdirmek istiyoruz. "Air Arabiya" İzmir'e haftada 3 sefer yapmaya başladı. Bağlantı uçuşlarıyla İzmir'e Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Malezya, Nepal'den, Kazakistan ve Rusya'dan gelen yabancı turistleri görmeye başladık."

- "2023 hedefi yakalanacak"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de uzun bayram tatilinin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

İşler, yaptığı açıklamada, 2018'de 40 milyon turist hedefine yaklaşıldığını, "2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir." hedefinin yakalanacağını kaydetti.

Ege'deki konaklama alanlarının yüzde 100 doluluk oranını yakaladığını ifade eden İşler, şunları aktardı:

"Kuzeyden güneye, pansiyonlar ve butik otellerden beş yıldızlı otellere Ege’deki turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Dokuz günlük tatilde 5 milyon kişinin seyahat edeceğini, ekonomiye 9 milyar liralık canlılık katacağını tahmin ediyoruz. Yerli turistin tatil için önceliği yine yurt içi özellikle Ege oldu."

- "Her sene Çeşme'ye geliyorum"

Tatil için Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Veronique Gökgürler, Çeşme'yi çok sevdiğini, her yaz tatil için ilçeye geldiğini söyledi.

Gökgürler, "Çeşmeyi çok özledim, birbirinden güzel kumsalları ve restoranları var. Artık buraya gelmeye alıştım. Alaçatı güzel, bol bol dolaşıyoruz." dedi.

Tatili annesiyle gelen 21 yaşındaki Claire Gökgürler de Çeşme'de huzur bulduğunu belirterek, Fransa'daki arkadaşlarını Türkiye'ye tatil yapmaya davet ettiğini dile getirdi.

- Tatilcilerin gözdesi, Alaçatı

Hava sıcaklığının 35 dereceyi ulaştığı ilçede vatandaşlar gündüzleri plajlarda ve havuzlarda serinlerken, akşamları da ilçenin tarihi mekanlarında gezmeyi tercih ediyor.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden birisi de Alaçatı Mahallesi oldu. Yoğun ilgi nedeniyle mahallenin girişinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Beldenin simgelerinden biri olan yel değirmenlerini gezen tatilciler, güneşin batışını izleyip fotoğraf çekiyor.

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Çeşme ÇEŞTOB kurban bayramı otel tatil turizmci

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