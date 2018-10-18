FİNANS

Çeşmeli turizmcilerden "Açık büfe israfı"na çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çeşme'de başlayan uygulamayla otellerin mutfak atıkları tavuk çiftliğinde kullanılıyor, elde edilen yumurtalar da otel müşterilerine sunuluyor - Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir: - "Çeşme'deki tesislerin bir sezondaki ortalama atık miktarı 15 bin ton civarında. Bununla yaklaşık 1 milyon tavuk beslenir. Bu tavuklardan da 800 bin yumurta elde edebiliriz" - "Tüm otellerin dönüşüme geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 200 dönümlük bir araziyi kiralamak için başvuruda bulunduk. Bahçe ve restoran atıklarını kümes, küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde de kullanacağız"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme'de sıfır atık sistemine geçen oteller, gıda atıklarını tavuk yemi olarak kullanıp ürettikleri yumurtaları da misafirlerine sunmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çeşme Otelciler Birliği tarafından dönüşüm projesi başlatıldı.

Gıda atıklarını kullanmak üzere tavuk çiftliği kuran oteller, atıklarını ayrıştırıp yem hammaddesi olarak çiftliğe gönderiyor.

Diğer atıklar ise belediyenin geri dönüşüm tesislerinde işlenerek üretim sürecine dahil oluyor.

Çiftlikten elde edilen yumurtaları da müşterilerine sunan oteller, küçük ve büyükbaş hayvan çiftlikleri kurarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor.

- "Bir kişiden günlük 1 kilo 45 gram atık"

Uygulamayı başlatan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ilıca Oteli Genel Müdürü Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otelciler olarak verdikleri hizmet sırasında oluşan israfla ilgili vicdanlarının sızladığını söyledi.

İsrafı önlemek ve bilinci artırmak için düzenlemeler yaptıklarını anlatan Demir, "Otellerde konaklayan misafirlerimizin geceleme başı 1 kilo 45 gram atıkları var. Bunların çoğunluğu açık büfelerden çöpe gidiyordu. Biz de bu durumdan rahatsız olarak israfla mücadele etmeye başladık. Misafirlerimize bu yönde telkinlerde bulunduk." dedi.

Uygulamayla israfı yaklaşık yarı yarıya azaltmayı başardıklarını belirten Demir, ikinci etapta atıkları ayrıştırmaya başladıklarını, gıda atıkları için bir tavuk çiftliği kurduklarını aktardı.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz çiftlikte bine yakın serbest gezen tavuk var. Bu atıkları ayrıştırarak hayvanlara veriyoruz. Tavuklar bu atığı hemen hemen tamamen sıfırlıyor. Bu tavuklardan da günde ortalama 700 yumurta alıyoruz. Bunun 900'e kadar çıkmasını bekliyoruz. Gönderdiğimiz atıkları yumurta olarak otelimizin büfesinde yeniden servis ediyoruz."

- Çeşme'deki yıllık gıda atığı 15 bin ton

Gıdada her ürünün değerli olduğuna işaret eden Demir, atıkların geri dönüşümünü sağlamanın bütün bireylerin görevi olduğunu ifade etti.

Çeşme olarak bunu başlattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Çeşme'deki oteller ve restoranların geneline baktığımızda bir sezondaki atık miktarı 15 bin ton civarında. Bununla yaklaşık 1 milyon tavuk beslenir. Bu tavuklardan da 800 bin yumurta elde ederiz. Ayrıca 100 bin büyükbaş hayvan beslenebilir. Bu sadece Çeşme'de. Türkiye geneline bakıldığında hayal edemediğimiz rakamlar ortaya çıkar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 200 dönümlük bir araziyi kiralamak için başvuruda bulunduk. Bahçe ve restoran atıklarını kümes, küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde kullanacağız. Elde ettiğimiz et, süt ve yumurtaları da misafirlerimize sunacağız."

Demir, uygulamanın Türkiye'deki tüm otellerde yayılması gerektiğini belirterek, "Biz bu konuda öncü olmak istiyoruz. ÇEŞTOB olarak bunu hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız. 2019'da pilot bölge olarak Çeşme'nin sıfır atık sistemine geçmiş olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir otel proje sıfır atık tavuk turizm yem yumurta

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