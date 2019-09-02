"Çeşme'nin pahalı algısını yıkmak istiyoruz"

Demir, "En önemlisi ise dış pazar yoğunluğumuz geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Genelde iç turizme hizmet veren ilçedeki tesislerimizde yabancı turist yoğunluğu yüzde 25 seviyelerine kadar çıktı." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz turizmini çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Eylül ayını festivalle geçirecek olan turizmciler kış döneminde de termal kaynakları etkin kullanarak yerli ve yabancı turistleri ilçede ağırlamayı planlıyor.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dünyaca ünlü plajları, ince kumu ve rüzgarıyla yazın önemli turizm merkezlerinden Çeşme, sonbahar aylarına festivalleri, kış sezonuna ise termal kaynaklarıyla hazırlanıyor.

Çeşme'nin dış turizmde geleneksel olarak daha çok Avrupalı turistleri ağırladığını, birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerinden dikkat çekici ilgi olduğunu kaydeden Demir, özellikle Alaçatı'nın tur operatörlerin programlarının vazgeçilmez destinasyonları arasına girdiğine işaret etti.

- Eylülde yüzde 50 indirim

Yazı uğurlarken eylül ayında Çeşme'nin daha güzel olduğunu dile getiren Demir, "Eylül ayı tatil için fırsat ayı. Biz yazın tatil yapma fırsatı bulamayan herkesi eylül ayında Çeşme'ye bekliyoruz. Çeşme'de eylül ayında ortalama yüzde 50 indirime gittik." diye konuştu.

Çeşme'de 18-22 Eylül'de düzenlenecek Çeşme Festivali'nin de otellerdeki dolulukları artıracağına değinen Demir, "Eylül ayı rezervasyonlarına göre otellerin doluluk oranlarının yüzde 50'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Festivalin yaklaşmasıyla yüzde 80'lere ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Festival iki yakanın festivali olacak. Yunanistan'dan da çok ciddi katılım bekliyoruz." dedi.

- Yazın deniz, kışın termal

Çeşme'nin termal turizmde de iddialı olduğunu vurgulayan Demir, 16 otelde termal kaynağın bulunduğunu, bu tesislerdeki SPA ve Wellness uygulamalarının kış aylarında özellikle iş hayatının stresine mola vermek isteyenlerin tercihi olduğuna işaret etti.