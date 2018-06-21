Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de 733 milyon liraya mal olacak Sütaş tesislerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yatırımın Doğu ve Güneydoğu'nun hayvancılığına büyük bir ivme katacağını belirten Yılmaz, "Sütaş, yaptığı alımlarla doğrudan 60- 70 milyon lira, her ay, Bingöl'e sıcak para aktarmış olacak" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Sükaş'ın Bingöl'e yapacağı, 733 milyon liraya mal olacak tesisin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Türkiye'de ilk kez Bingöl tesisinde embriyo üretim merkezinin kurulacağını söyledi. Tesiste, süt ürünleri tesisi, yem fabrikası, biogaz üretiminin yanı sıra bir de embriyo üretim merkezi olacacağını belirten Yılmaz, "Embriyo üretim merkezimiz çok önemli. Türkiye birtakım ırkları ithal etmek zorunda kalıyor. Kendi verimli ırklarımızı yetiştirmemiz için de çok önemli bir tesis. Embriyo üretim merkezi, Bingöl tesisine özel bir durum. Embriyo merkezi gibi teknolojik tesisler, bütün Türkiye için çok önemli işler yapacak. Bu anlamda hem bölgesel, hem de ulusal bir önemi var" dedi.