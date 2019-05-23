FİNANS

Ceviz büyüklüğünde dolu tarım arazilerine zarar verdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "İlçe ziraat odalarınca oluşturulacak komisyon hasar tespitine kısa sürede başlayacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dün etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolunun ardından ilçe ziraat odalarınca oluşturulacak komisyonun hasar tespitine kısa sürede başlayacağını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Kumru, Korgan, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirtti.

Yarım saat etkili olan dolunun çok şiddetli ve büyük olması sebebiyle tarım arazilerinin ciddi zarar gördüğünü ifade eden Soydan, özellikle fındık bahçelerinde zararın fazla olduğunu, dolunun dallarda görülmeye başlayan çotanakları kopardığını kaydetti.

Soydan, ilçe ziraat odalarınca oluşturulacak komisyonun hasar tespitine kısa sürede başlayacağına işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde hasarın boyutu daha net ortaya çıkmaya başlar. Temennimiz bu süreçten üreticilerimizin az hasarla kurtulması." dedi.

Bahçelerini daha önce TARSİM aracılığıyla sigorta yaptıran üreticilerin ilgili yerlere başvuru yapmaları halinde zararlarının karşılanabileceğini aktaran Soydan, mağdur üreticilerin mutlaka ilgili sigorta acentelerine başvurmalarını istedi.

Soydan, bölgede fındık bahçelerinin yanı sıra çilek ve mısır tarlalarının da zarar gördüğünü belirterek, bahçesi zarar gören üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Dolu fındık ordu TZOB

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