FİNANS

Ceviz fidanında hedef yükselttiler

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kırsal alanlarda geçen yılın kasım ayından bu yılın nisan sonuna kadar üretilen ceviz fidanı 10 milyonu geçerken bunların 2 milyonu aralarında Gürcistan, İspanya, Romanya'nın da bulunduğu ülkelere ihraç edildi - Üretim alanı 2 bin dekara ulaşan ilçede, 2018-2019 sezonunda 15 milyon ceviz fidanı üretimi ve 3 milyon ihracat hedefleniyor

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Ceviz fidanı üretiminde ülkede ilk sırada gelen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kırsal alanlarda geçen yılın kasım ayından bu yılın nisan sonuna kadarki sezonda 10 milyonun üzerinde olan üretimin önümüzdeki dönemde 15 milyona ulaşması hedefleniyor.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve ceviz fidanı üreticisi Mümin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz aşılamanın Bandırma'da son 20-30 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Üretim alanının 30 yıl öncesine göre 300 dekardan özellikle bu sene 2 bin dekara ulaştığını vurgulayan Acar, ilçenin kırsal mahalleleri Sahil Yenice, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da yaygın üretim olduğunu anlattı.

Geçen yılın kasım ayından bu yılın nisan sonuna kadar geçen üretim sezonunda 8,5 milyonu standart sertifikalı 10 milyon 500 bin ceviz fidanına ulaşıldığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Üretilen her fidandan biri, toplamda 2 milyonu, başta Gürcistan olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Romanya, Sırbistan ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Fidanların yaklaşık 1 milyonunu Gürcistan aldı, 1 milyonunu da diğer ülkeler paylaştı. 8 milyondan fazla ceviz fidanı Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluştu. Yıllar önce Sahil Yenice'de başlayan ceviz fidanı yetiştiriciliği, zamanla bu noktaya ulaştı, bölge halkı için iyi bir gelir kaynağı oldu."

Acar, üretim alanının 2 bin dekara çıkmasıyla 2018-2019 sezonunda 15 milyon ceviz fidanı üretimi hedeflendiğine dikkati çekerek, "İhracat rakamının da 3 milyonu bulması hedefleniyor. Dekar başına bakanlık 100 lira ile 280 lira arasında destek veriyor. Bu destekler bizim fidan üretimine olan ilgimizi artırıyor. Ceviz fidancılığı sürekli gelişiyor." diye konuştu.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ise geçen sezonu çok verimli bitirdiklerini belirterek, önceki dönem 7 milyonun üzerinde olan üretimin 10 milyonu geçtiğini söyledi.

İlçede üretilen ceviz fidanlarının yurt içi kadar yurt dışında da ilgi gördüğünü dile getiren Dönmez, "Hem üretimin hem de ihracatın yüzde 50 artması bekleniyor. Tarımsal üretim açısından çok önemli rakamlar." dedi.

Dönmez, fidanı yetiştirenler kadar aşı ve çapa yapanlar gibi binlerce kişinin ceviz fidanından ekmek yediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda fidancılığın daha iyi yerlere geleceği inancındayım. Şu anda yurt içinde fidanlarımızı 10-15 lira civarında satıyoruz. Önümüzdeki yıl da bu civarda fiyat oluşur diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyorProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor
Köprübaşı çileğine çifte patentKöprübaşı çileğine çifte patent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir Bandırma ceviz fidanı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

Köprübaşı çileğine çifte patent

Köprübaşı çileğine çifte patent

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.