Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da iki yıl önce İl Özel İdaresi bünyesinde başlatılan 'Aşılı uygulamalı ceviz' projesi kapsamında, merkeze bağlı Ezinepazar köyünde bulunan toplam 197 dekarlık alana dikimi yapılan 3 bin adet 'Chandler' cinsi ceviz fidanın budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmaları sürüyor. Projeyle, yeterli üretim miktarının yakalanıp, yurtdışından ithal edilen ceviz miktarının azaltılması hedeflendi.

Kentte, Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2 yıl önce başlatılan 'Aşılı uygulamalı ceviz' projesi kapsamında, merkeze bağlı Ezinepazar köyündeki 130 dekarlık alana 2 bin ceviz fidanı dikildi. Yeterli üretim miktarının yakalanıp, yurtdışından ithal edilen ceviz miktarının ise azaltılması hedeflenen proje daha da geliştirilerek, bahse konu alandan arta kalan 67 dekarlık alanda bin adet ceviz fidanı dikilerek, toplamda 3 bin 'Chandler' cinsi ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

FİDANLAR BAKIMA ALINDI

Dikimleri tamamlanan fidanların yeşermesiyle harekete geçen ekipler, proje kapsamındaki araziye dikilen 3 bin ceviz fidanının, budama, gübreleme, ilaçlama ve yabani otla mücadele işlemlerine başladı. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu, uygulamanın olumlu sonuçlar vermesini beklediklerini belirtti. Aykutlu, "Aşılı ceviz uygulama projesinde amacımız ceviz üretimi yapmak isteyen çiftçilerimize örnek bir bahçe oluşturarak, çiftçilerimizin burayı ziyaret etmeleri ve profesyonel anlamda bu işin nasıl yapılacağını yerinde görmelerini sağlamak. Ceviz üretimi noktasında ülkemizde yeterli üretim miktarını yakalayarak, yurtdışından ithal edilen ceviz miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ceviz ihracat eden ülke konumuna getirilmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz" dedi.