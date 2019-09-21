Ceviz kentinde hasat zamanı

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin ceviz deposu olarak bilinen Kahramanmaraş'ta bu yıl 30 bin ton ürün beklenirken, kalitesiyle bilinen "Maraş18" cevizinin tanesi 40 kuruştan satılıyor.

Ürünün hasadının başladığı kentte ağaçtan alınan cevizler, kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor. Cevizler, 1 haftalık kurutma süresinden sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Türkiye'nin ceviz deposu konumundaki Kahramanmaraş'ta bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hasat döneminin hayırlı olması ve üreticilere bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Cevizde bu yıl geçen seneye oranla yüzde 30 rekolte artışı beklediklerini vurgulayan Sütyemez, bunu yaptıkları arazi çalışmalarında gördüğünü, bu sezon ürünlerin kalitesinin de yüksek olduğunu aktardı.

Sütyemez, bu durumun üretici adına çok sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi: