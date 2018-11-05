ÇEVKO'dan 13 yılda ekonomiye 31 milyar liralık katkı

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO) geri kazanım çalışmaları sayesinde 13 yılda ekonomiye 31 milyar liralık katkı sağlandı. ÇEVKO'dan vakfın 27. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 1991'de hayata geçen ve 2005'te ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda yetkilendirilen ÇEVKO, 27 yıldır çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı yapmaya devam ediyor. Vakfın çalışmaları, sürdürülebilir çevre için önemli değerler sağlamanın yanı sıra, ekonomiye de katkı sunuyor. Vakfın 2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla sağlanan ekonomik katkının toplamı 31 milyar liraya ulaştı. Türkiye genelinde en yoğun nüfusa sahip belediyelerden 162'si ile iş birliği yapan ÇEVKO Vakfı, ülkenin en büyük firmalarının aralarında olduğu 51 üyesi ile sanayide temsil ettiği bin 900'e yakın firmanın geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve enerji tüketiminde düşüş sağlıyor.

Avrupa'da 31 ülkede kullanılan "Yeşil Nokta" markasının Türkiye temsilcisi olan vakıf, "Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri" ile Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor. "Yeşil Nokta Basın Ödülleri" ile de toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları teşvik ediliyor. Türkiye'de Yeşil Nokta'yı kullanan bini aşkın firma bulunuyor. ÇEVKO Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyeleri, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyor.

Dünyada yeni bir kavram olan Döngüsel Ekonomi konusunda fikirsel öncülük üstlenen ÇEVKO Vakfı, bu alanda geçen yıl düzenlediği kongreyle başlattığı ivmeyi, bu yıl da farklı sektörlere yönelik çalıştaylarla sürdürüyor. Vakıf, ayrıca, geri kazanımın başlangıç noktası olan tüketici nezdinde geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.