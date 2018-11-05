FİNANS

ÇEVKO'dan 13 yılda ekonomiye 31 milyar liralık katkı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

ÇEVKO Vakfı'nın ambalaj atıklarının geri kazanımına ilişkin yaptığı çalışmalar sayesinde geri dönüşümle ekonomiye 13 yılda 31 milyar liralık katkı sağlanmış oldu - ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar: - "Geri kazanım için paydaşlarımız ve toplumla birlikte attığımız adımlar, çevre sürdürülebilirliği için olumlu etkisinin yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO) geri kazanım çalışmaları sayesinde 13 yılda ekonomiye 31 milyar liralık katkı sağlandı.

ÇEVKO'dan vakfın 27. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 1991'de hayata geçen ve 2005'te ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda yetkilendirilen ÇEVKO, 27 yıldır çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı yapmaya devam ediyor.

Vakfın çalışmaları, sürdürülebilir çevre için önemli değerler sağlamanın yanı sıra, ekonomiye de katkı sunuyor. Vakfın 2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla sağlanan ekonomik katkının toplamı 31 milyar liraya ulaştı.

Türkiye genelinde en yoğun nüfusa sahip belediyelerden 162'si ile iş birliği yapan ÇEVKO Vakfı, ülkenin en büyük firmalarının aralarında olduğu 51 üyesi ile sanayide temsil ettiği bin 900'e yakın firmanın geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve enerji tüketiminde düşüş sağlıyor.

Avrupa'da 31 ülkede kullanılan "Yeşil Nokta" markasının Türkiye temsilcisi olan vakıf, "Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri" ile Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor.

"Yeşil Nokta Basın Ödülleri" ile de toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları teşvik ediliyor. Türkiye'de Yeşil Nokta'yı kullanan bini aşkın firma bulunuyor.

ÇEVKO Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyeleri, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyor.
Dünyada yeni bir kavram olan Döngüsel Ekonomi konusunda fikirsel öncülük üstlenen ÇEVKO Vakfı, bu alanda geçen yıl düzenlediği kongreyle başlattığı ivmeyi, bu yıl da farklı sektörlere yönelik çalıştaylarla sürdürüyor.

Vakıf, ayrıca, geri kazanımın başlangıç noktası olan tüketici nezdinde geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

ÇEVKO Vakfı, bu amaçla, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyor. Kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çocuklara yönelik tiyatrolar düzenleniyor. Geri kazanım için atık toplama seviyesinin artması yönünde yerel yönetimlerle iş birliği yapılıyor.

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- "Ekonomiye her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyoruz"

Açıklamada, vakfın kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesajı yer alan ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, insanlığın varlığını devam ettirmesinin, çevre sürdürülebilirliğini sağlayabilmesine bağlı olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir bir çevre için iş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin çok büyük önem taşıdığını kaydeden Yayalar, şu ifadeleri kullandı:

"1991 yılında ambalaj atıklarının geri kazanımıyla, çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak atılan adımlarla hayata geçen ÇEVKO Vakfı, işte bu sürdürülebilir geri kazanım sistemi için 27 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Geri kazanım için paydaşlarımız ve toplumla birlikte attığımız adımlar, çevre sürdürülebilirliği için olumlu etkisinin yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyor."

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