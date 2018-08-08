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Çevre Bakanlığı binasından "sıfır atık"a 160 tonluk katkı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasında 14 ayda 160 ton değerlendirilebilir atığın geri kazanımı sağlandı - Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi - 33 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasında 14 ayda 160 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Projenin uygulamaya geçmesinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında elde edilen 14 aylık veriler paylaşıldı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 160 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi, 33 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi.

Ayrıca 6 ton cam atık, 6,5 ton metal atık, 5,6 ton organik atık, 2,3 ton yemek artığı, 2 bin 960 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlandı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 8,4 ton hammadde, 617 bin 267 kiloWatt saat enerji, 2 bin 884 metreküp su, bin 45 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, 20,3 ton sera gazı salınımı azaltıldı.

- İlk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hayata geçirildi

Proje ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bakanlık ana hizmet binasında faaliyete geçirildi. Ardından Emine Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sıfır Atık Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'yla Belediyelerde Sıfır Atık uygulaması konusunda yapılan çalışmalar hız kazandı.

Proje haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve TRT'de de hayata geçilirken, 81 ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Karaman, Burdur-Bucak, Trabzon-Hayrat, Şırnak ve Ankara'daki 25 belediye ve bir çok özel sektör kuruluşunda da sistemin en yakın zamanda kurulması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

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"Sıfır Atık Projesi"

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