Çevre dostu saksılar TEKNOFEST vitrininde

Kompozit saksıyı, yumurta kabuğu, çay posası ve mangal külü gibi organik atıklardan ürettiklerini belirten Demir, "Ürünün dayanıklılığını artırmak amacıyla malzemeleri az miktarda samanla karıştırıyoruz. Yapısında hiç toprak bulunmayan saksılarımız 2 yıl içinde tamamen toprakta çözünüyor ve toprağa hiç zarar vermiyor. Plastik saksıların toprakta çözünmesi ise yüzlerce yıl sürüyor." dedi.

"BIOPOTS"un mucidi olan ve organik maddelerle biyoçözünür Ar-Ge ürünleri geliştiren Mühendis Özgür Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik saksıların kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla organik atıklardan saksı ürettiklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumundan patenti alınan, toprakta tamamen çözünebilen "BIOPOTS" isimli saksı da etkinlikte sergileniyor.

İnsansız hava aracı, helikopterler gibi savunma sanayisinin yeni teknolojilerinin boy gösterdiği TEKNOFEST İstanbul'da, tarım alanında çözümler üreten buluşlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İSTANBUL (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Çay posası, mangal külü ve yumurta kabuğu gibi organik atıklardan üretilen ve bitkilerin gübre ihtiyacını karşılarken yüzde 100 toprakta çözünür olmasıyla çevreye de zarar vermeyen biyokompozit saksılar TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıktı.

- "Geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz"

Demir, saksılarda kullandıkları atıkları, çay evleri gibi yerlerden aldıklarını, böylece geri dönüşüme de katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Saksıların ömrünün 2 yıl olduğunu aktaran Demir, "Bitkiyi, saksısıyla birlikte diktiğinizde 1,5-2 yıl gübreye ihtiyaç olmuyor. Çünkü içeriğindeki organik atıklar gübre niteliği taşıyor." diye konuştu.

Demir, bitkilerin sulanması konusunda da kilden yapılmış testiye benzer bir ürün kullandıklarına dikkati çekerek, saksıya su doldurularak yerleştirilen bu ürün sayesinde 2 haftaya kadar bitkinin sulanmasına gerek duyulmadığını bildirdi.

- "Ürünümüzün kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz"

Saksının geliştiricilerinden Atıf Bahadır Sarı da ürünü şimdilik kendi evlerinde ve yakın çevrelerinde kullandıklarını belirterek, TEKNOFEST İstanbul'a ürünlerini tanıtmak ve yatırımcı çekebilmek amacıyla katıldıklarını söyledi.

Sarı, Türkiye'de son zamanlarda plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar bulunduğunu dile getirerek, "Festivalde çok ilgi gördük. Yatırım alabilirsek şirketleşerek ürünümüzün kullanımını yaygınlaştırmak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Belediyelerle de görüşüyoruz." dedi.

