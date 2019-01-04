Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var." dedi.

Çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın arttırılması için düzenlenen "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, sanayide yoğun bir değişimin ve dönüşümün yaşanması beklenilen gelecek dönemde "yeşil sanayi" kavramının önemli hale geleceğine dikkati çekerek, "Dijitalleşmeyle üretim süreçlerindeki değişim, dönüşüm doğaya ve çevreye daha duyarlı teknolojilerin de hayatımıza girmesine sebep olacaktır." diye konuştu.

Sanayi belediyeciliğinin özel bir ihtisas alanı olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu, dünyaya örnek olmuş ve birçok ülkeye ihraç ettiğimiz bir organize sanayi bölgesi modeli var. Ülkemizin OSB konusundaki 53 yıllık deneyiminin bu konularda değerlendirilerek heba edilmemesi gerektiğini ve bu organizasyonun OSB'ler üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.