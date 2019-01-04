FİNANS

"Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı"

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var" - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz: - "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin asli görevi"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var." dedi.

Çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın arttırılması için düzenlenen "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, sanayide yoğun bir değişimin ve dönüşümün yaşanması beklenilen gelecek dönemde "yeşil sanayi" kavramının önemli hale geleceğine dikkati çekerek, "Dijitalleşmeyle üretim süreçlerindeki değişim, dönüşüm doğaya ve çevreye daha duyarlı teknolojilerin de hayatımıza girmesine sebep olacaktır." diye konuştu.

Sanayi belediyeciliğinin özel bir ihtisas alanı olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu, dünyaya örnek olmuş ve birçok ülkeye ihraç ettiğimiz bir organize sanayi bölgesi modeli var. Ülkemizin OSB konusundaki 53 yıllık deneyiminin bu konularda değerlendirilerek heba edilmemesi gerektiğini ve bu organizasyonun OSB'ler üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, sanayicilerin fabrikalarında gösterdiği önemin daha fazlasını çevreye karşı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

İnsanların dünyaya etkisinin en üst seviyeye çıktığını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var. İnsanoğlunun hırs ve arzularının yükü, dünya tarafından taşınamaz hale gelmiştir. Kuşkusuz her ekonomik faaliyet belirli bir oranda doğaya zarar vermektedir."

Özdebir, Türkiye'de çevre duyarlılığının her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyetin altını çizerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinin önemine değindi.

- "Çevre ve iklim konuları küresel düzeyde ele alınmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da "Sürdürülebilir kalkınmanın önemini hepimiz biliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin asli görevidir. Çevre ve iklim gibi, uyum maliyeti son derece yüksek olan konular küresel düzeyde de ele alınmalıdır." diye konuştu.

Özdebir, konuşmaların ardından Bakanlar Varank ve Kurum'a ASO 2. OSB Hatıra Ormanı'na dikilmek üzere birer fidan sertifikası takdim etti.

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