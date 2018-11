Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Köyden kente göç, 1950'de yüzde 24 iken, İstanbul'da şu an yüzde 88, ve Türkiye'ye bakıldığında köyden kente göç oranımız giderek artıyor. Bu, beraberinde çarpık kentleşmeyi de getiriyor. Bu sorunla birlikte, sosyal ve ekonomik sorunlar da şehirlerimizin en büyük problemi haline geliyor. Bunun yanında bizim bir de depremle ilgili sorunumuz var. Deprem bölgesi üzerinde yaşıyoruz. Hem deprem, hem sanayileşme hem çarpık kentleşme hepsini üst üste koyduğunuzda şehirler için büyük sorunlar ardı ardına gelmeye başlıyor."

"2017 yılında başladık, proje Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi önderliğinde gidiyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda bu sıfır atık projesine başlandı, projeden 2023 yılındaki beklentimiz, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak. Katı atık düzenleme hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2002'de ülkemizin yüzde 23'üne katı atık depolama tesisi hizmeti verilirken, şu an yaklaşık yüzde 75'ine düzenli depolama hizmeti veriyoruz. Bu da, bin 142 belediye ve 55 milyon vatandaşımıza hizmet anlamına geliyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla, atık geri kazanım tesisleriyle birlikte, yıllık olarak 3,5 milyar lira katma değer sağlıyoruz. Bu alanda 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz."

Şu an nüfusun yüzde 85'ine atıksu arıtma hizmeti verildiğine dikkati çekerek, 2023 yılında tüm ülkeye bu hizmeti verme hedefinde olduklarını dile getirdi.

- "Hedefimiz her şehirde en az bir Millet Bahçesi yapmak"

Mavi bayraklı plaj sayısının 127'den 459'a çıktığını anımsatan Kurum, şu an Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğunu, dünya birinciliğinin hedeflendiğini söyledi.

Kurum, "Ekonomisi hızla gelişen bir ülke olarak, sera gazı emisyonlarında 2030 yılında artıştan yüzde 21 azaltmayı taahhüt ettik." ifadelerini kullandı.

Millet Bahçeleri ile İstanbul'da yeşil alan miktarının yüzde 10 artırılacağına dikkati çeken Kurum, "Hedefimiz her şehirde en az bir Millet Bahçesi yapmak. Şu an 25 ilin gürültü haritaları hazırlandı. Türkiye genelinde 7 bölgede Temiz Hava Merkezi kurulumlarını 2017 yılı itibariyle tamamladık. Anlık deniz kirliliğini takip ediyoruz. Ceza değil her zaman ödül vermek isteriz.

Ankara Mogan Gölü'nde dip çamuru temizleme işlemlerine başladık ve 1 milyon 600 bin metreküp dip çamurunu temizledik, 2018 sonu itibarıyla burayı bitireceğiz. Çalışmaları bitirdiğimizde Çorlu ve Ergene'de kirlilik haberi duymayacağız ve orada eskisi gibi balıkların yaşadığı nehirler haline gelecek." yorumunu yaptı.