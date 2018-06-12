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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yok

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO), imar barışına dair sunum yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yok

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO), imar barışına dair sunum yaptı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, planlı kentleşmenin önemine dikkat çekerken, Selahattin Varan da imar barışı sayesinde vatandaşın mülkünün artık kendisine ait olacağını söyledi. Varan, bir sanayicinin 'İmar barışı için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılacak olan ilave eklentiler daha sonra denetlenecek mi?' sorusuna, "Denetleme yok. Devlet vatandaşına güveniyor, milleti ile helalleşiyor. Buna haram katmanın anlamı yok" yanıtını verdi.
İzmir'de yaklaşık 1 milyon 250 ruhsatsız yapı sahibini yakından ilgilendiren imar barışı, EBSO'da sanayicilere yönelik düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, imar barışının kapsamı, uygulama esasları ve koşulları hakkında hem vatandaşların hem de sanayicilerin kafalarında soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Yorgancılar, "Neden böyle bir af çıktı?" diye sordu. İmar barışının adaletsizlik yarattığını öne süren Yorgancılar, şöyle konuştu:
"Düzenli yapı inşa eden, kaçak yapı inşa etmeyen bu düzenleme ile tekrar cezalandırılmış oluyor. Bu düzenleme ile bedelini ödeyerek yapı kayıt ruhsatı alınabiliyor. Planlı kentleşmede önemli olan şehirlerin uzun vadeli yani 50 yıla kadar planlanmasıdır. Aksi halde bu af böyle dönem çıkmak zorundadır. Bu şekilde yapılaşmalar olmasaydı affa da gerek kalmayacaktı. Önemli olan günü kurtarmak değil, şehirlerin bizden sonra gelecek nesillerin uygun koşullarda yaşayacak şekilde planlanmasıdır."
İZMİR'İN YAPI STOĞU 2 MİLYON 600 BİN
Toplantıda sanayicileri imar barışı konusunda bilgilendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise çarpık kentleşme ve şehirlerin sağlıksız büyümesinin, basit bir sorun olmadığını söyledi. 1950'li yıllardan bu yana kırsaldan kente göçün başlamasıyla kentlerin de sağlıksız büyümeyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Varan, şöyle dedi:
"İzmir diğer illere göre daha fazla göç aldı. Önümüze bakmadan yaptığımız kısa vadeli planlarla ciddi manada sorunlar da beraberinde geldi. Bu, uygulama milat olması gereken bir konu. Önemli olan geçici olacak kısa vadeli planlar yapmak değildir. Asrın projesi olan kentsel dönüşümü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz zamanında uzun vadeli planlarımızı yapmış olsak bugün bu affa da gerek kalmayacaktı. Umarız bundan sonra gelecek nesillere yaşanacak, sürdürülebilir kentler yaratırız."
Türkiye'de kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken 26 milyon sağlıksız yapı stoğu bulunduğunu vurgulayan Varan, bunların içinden 13 milyon yapının bu af kapsamında olduğuna dikkat çekti.
İzmir'in yapı stoğunun 2 milyon 600 bin olduğunu, 1 milyon 250 milyon civarında bir yapı için müracaat edilmesini beklediklerini kaydeden Varan, "Kanunla çözemezsek bile yönetmelikle vatandaşın sıkıntılarını gidereceğiz. İmar barışı sayesinde vatandaşın mülkü artık kendisine ait olacak. İmar barışı dediğimiz bu barışı umarız iyi şekilde kullanırız. 4 aylık bir müracaat süresi olacak. Vatandaşlarımız için iyi bir altyapı hazırladık. Umarız bu son af olacaktır. Bundan sonra kesinlikle hapis cezası geliyor" dedi.
'HARAM KATMANIN ANLAMI YOK'
Sanayicilere sunum yaptıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtlayan Selahattin Varan, bir sanayicinin 'İmar barışı için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılacak olan ilave eklentiler daha sonra denetlenecek mi?' sorusuna, "Denetleme yok" yanıtını verdi. Bu cevap, salondakileri gülümsetti. Selahattin Varan, sözlerine açıklık getirerek, "Devlet vatandaşına güveniyor. Bu hoş bir şey değil. Devlet milleti ile helalleşiyor. Buna haram katmanın anlamı yok. Ayrıca bundan sonraki denetimleri de belediye yapacak" dedi.
Toplantının sonunda Yorgancılar, Varan'a plaket verdi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yokÇevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yokÇevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yokÇevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan: İmar barışına haram katmanın anlamı yok

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