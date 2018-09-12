Çevreci iklim uygulamaları istihdamı artıracak

SAN FRANCİSCO (AA) - Enerji, ulaştıma ve altyapı hizmetlerinde temiz iklim uygulamalarının şehirlerde yaygınlaştırılmasıyla dünya genelinde 13,7 milyon kişiye iş imkanı sağlanabileceği bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12-14 Eylül'de düzenlenecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi kapsamında çalışmalar yürüten C40 Organizasyonu tarafından yayımlanan "İklim Olanakları, Daha Fazla İstihdam, Daha Sağlıklı ve Yaşanabilir Şehirler" raporuna göre, temiz iklim uygulamalarıyla 2030'a kadar 1,3 milyon prematüre bebek ölümü engellenebilecek.

Rapora göre, 2030'a kadar iklim değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanacak enerji altyapısı çalışmalarıyla, küresel anlamda şehirlerdeki evsel harcamalardan milyarlarca dolar tasarruf edilebilecek.

Dünya genelinde sadece evsel enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesiyle 5,4 milyon kişiye istihdam sağlanabilecek ve evlerin enerji maliyetleri de düşürülebilecek.

Şehir içi ulaştırmada enerji verimli araçlar kullanılarak küresel anlamda her yıl ortalama 1 milyon bebeğin hava kirliliği yüzünden ölmesi önlenebilecek.