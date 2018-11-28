"Çevreci Şehirler" öğrenci yarışmasının kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in gerçekleştirdiği Çevreci Şehirler (Go Green in the City) öğrenci yarışmasının kazananı "Latent Innovations" ekibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, sekizincisini gerçekleştirdiği Çevreci Şehirler (Go Green in the City) öğrenci yarışmasının kazananları belli oldu. Kazanan Cezayir’den Birleşik Afrika Üniversitesi Su ve Enerji Bilimleri Enstitüsü'nden "Latent Innovations" ekibi oldu. Söz konusu başarı ile ekip üyeleri Zvirevo Chisadza ve Tariro Cynthia Mutsindikwa, Schneider Electric'te çalışmaya başlama fırsatı yakalamış oldular. Aynı zamanda Schneider Electric'in faaliyet gösterdiği dünyanın herhangi bir yerindeki iki kenti ziyaret etme ve enerji sektörü uzmanları ile tanışma hakkı kazandılar. Öğrenciler, ziyaret edecekleri kentleri kendileri seçecekler. Zvirevo Chisadza ve Tariro Cynthia Mutsindikwa’nın tasarladığı sera kaplama malzemesinden enerji üreten yeni bir Organik Fotovoltaik Sera Sistemi, şebeke dışından sürdürülebilir enerji üretebiliyor. Sistem, mahsul üretiminin artmasını da sağlıyor.

Elektrikli seralar, mahsul üretimini açlıkta yüzde 20'ye varan oranlarda düşüş sağlayabilecek şekilde artıracak yenilikçi bir çözüm olarak ortaya çıktı. Ancak elektrikli seralar büyük miktarlarda enerji tüketiyor. Bu nedenle de "Latent Innovations" ekibinin tasarımı çok daha fazla önem kazanıyor. Ekibin projesi, elektrikli seralarda sürdürülebilir, şebeke dışı güç üretimini olanaklı kılan esnek organik solar hücrelerden yapılma bir sera örtüsü sunuyor. - Schneider Electric çevre dostu projeleri desteklemeye devam ediyor ABD, Çin, Almanya, Cezayir, Endonezya, Brezilya, Hindistan, İspanya, Kanada ve Vietnam'dan 10 finalist ekip ABD'nin Atlanta kentindeki Schneider Electric Kuzey Amerika Yenilikçilik Zirvesi’nde bir araya gelerek fikirlerini Schneider Electric yöneticileri ve teknik uzmanlardan oluşan bir jüriye sundu. Kuzey Amerika Yenilikçilik Zirvesi, Kuzey Amerika'dan bin 200'ün üzerinde girişimciyi, uygulayıcıyı ve endüstri liderini 13-14 Kasım'da 2018'de Atlanta kent merkezindeki Hilton'da bir araya getirdi.