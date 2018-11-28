FİNANS

"Çevreci Şehirler" öğrenci yarışmasının kazananları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Schneider Electric'in düzenlediği Çevreci Şehirler (Go Green in the City) öğrenci yarışmasını "Latent Innovations" ekibi kazandı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in gerçekleştirdiği Çevreci Şehirler (Go Green in the City) öğrenci yarışmasının kazananı "Latent Innovations" ekibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, sekizincisini gerçekleştirdiği Çevreci Şehirler (Go Green in the City) öğrenci yarışmasının kazananları belli oldu. Kazanan Cezayir’den Birleşik Afrika Üniversitesi Su ve Enerji Bilimleri Enstitüsü'nden "Latent Innovations" ekibi oldu.

Söz konusu başarı ile ekip üyeleri Zvirevo Chisadza ve Tariro Cynthia Mutsindikwa, Schneider Electric'te çalışmaya başlama fırsatı yakalamış oldular. Aynı zamanda Schneider Electric'in faaliyet gösterdiği dünyanın herhangi bir yerindeki iki kenti ziyaret etme ve enerji sektörü uzmanları ile tanışma hakkı kazandılar. Öğrenciler, ziyaret edecekleri kentleri kendileri seçecekler.

Zvirevo Chisadza ve Tariro Cynthia Mutsindikwa’nın tasarladığı sera kaplama malzemesinden enerji üreten yeni bir Organik Fotovoltaik Sera Sistemi, şebeke dışından sürdürülebilir enerji üretebiliyor. Sistem, mahsul üretiminin artmasını da sağlıyor.

Elektrikli seralar, mahsul üretimini açlıkta yüzde 20'ye varan oranlarda düşüş sağlayabilecek şekilde artıracak yenilikçi bir çözüm olarak ortaya çıktı. Ancak elektrikli seralar büyük miktarlarda enerji tüketiyor. Bu nedenle de "Latent Innovations" ekibinin tasarımı çok daha fazla önem kazanıyor. Ekibin projesi, elektrikli seralarda sürdürülebilir, şebeke dışı güç üretimini olanaklı kılan esnek organik solar hücrelerden yapılma bir sera örtüsü sunuyor.

- Schneider Electric çevre dostu projeleri desteklemeye devam ediyor

ABD, Çin, Almanya, Cezayir, Endonezya, Brezilya, Hindistan, İspanya, Kanada ve Vietnam'dan 10 finalist ekip ABD'nin Atlanta kentindeki Schneider Electric Kuzey Amerika Yenilikçilik Zirvesi’nde bir araya gelerek fikirlerini Schneider Electric yöneticileri ve teknik uzmanlardan oluşan bir jüriye sundu. Kuzey Amerika Yenilikçilik Zirvesi, Kuzey Amerika'dan bin 200'ün üzerinde girişimciyi, uygulayıcıyı ve endüstri liderini 13-14 Kasım'da 2018'de Atlanta kent merkezindeki Hilton'da bir araya getirdi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Çevreci Şehirler’e 163 ülkeden, bin 190 üniversiteden 24 binden fazla genç yenilikçi katıldı ve bunların yüzde 58'i kadındı. Schneider Electric uzmanlarından danışmanlık alan ekiplere fikir alışverişinde bulunma ve yeni gruplarla tanışma imkanı da sunuldu.

Schneider Electric, yarışmanın genel birincisinin yanı sıra Vietnam'daki Duy Tan Üniversitesi'nden Thanh Nguyen Thi ve Ha Doan Thi Thu'nun 2018 katılımcıları arasından tamamı kadın olan bir ekip olarak takdir edilmesi amacıyla “İş Dünyasında Kadın Ödülü”'nü kazandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Direktörü Olivier Blum, "COP24'ün yaklaştığı bu günlerde iklim değişikliği konusunda kolektif yaklaşımımızı gözden geçirmeye hazır olmamız gerekiyor. Yarışmaya gönderilen tasarımların, özellikle de finalistlerin yarattıklarının sahip olduğu güç ve değer, vizyon sahibi gençlerin yaşama tarzımızı dönüştüreceğinin ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilik üreteceğinin kanıtı. Schneider Electric'in dünyanın enerji paradoksunu çözme gibi cesur bir vizyonu var ve kazananlar bu vizyonun nasıl eyleme dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada gösterdikleri başarı hakkında ise ekip, yeniliklerini dünyaya tanıtmak üzere Schneider Electric ile çalışmaktan heyecan duyduklarını belirterek, dünyada açlık sorununu çözmede sürdürülebilir elektrikli seraların sunduğu olanaklara gönülden inandıklarını ve çevreci şehirler yarışmasında kazanan ekip seçilmekten gurur duyduklarını kaydetti.

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Schneider Electri

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