"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin lansmanını gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 24 Mart'ta Adana'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Bakanımız ve ilgili firma tarafından Türkiye'nin kalbi nitelikte bir yatırım olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili olarak bunun Adana'da lansmanını gerçekleştireceğiz." dedi.

Ceyhan Esnaf Kefalet Kooperatifince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sıra gecesine katılan Sarıeroğlu, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak hemşehrilerinin desteğiyle güçlü şekilde sandıklardan çıkarak 1 Nisan'dan itibaren sevdalısı olduklarını belirttiği Adana'nın her alanda gelişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart Pazar günü kentte düzenleyeceği mitingi anımsatan Sarıeroğlu, "Orada esnaf kardeşlerimizi de aileleriyle beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel müjdelerle gelecek." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, 24 Mart'ta bir mani çıkmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kentte misafir edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: