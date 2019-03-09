FİNANS

"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin lansmanını gerçekleştireceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 00:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "24 Mart'ta bir mani çıkmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanımızı Adana'mızda misafir edeceğiz. Bakanımız ve ilgili firma tarafından Türkiye'nin kalbi niteliğindeki bir yatırım olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili olarak bunun Adana'da lansmanını gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 24 Mart'ta Adana'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Bakanımız ve ilgili firma tarafından Türkiye'nin kalbi nitelikte bir yatırım olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili olarak bunun Adana'da lansmanını gerçekleştireceğiz." dedi.

Ceyhan Esnaf Kefalet Kooperatifince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sıra gecesine katılan Sarıeroğlu, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak hemşehrilerinin desteğiyle güçlü şekilde sandıklardan çıkarak 1 Nisan'dan itibaren sevdalısı olduklarını belirttiği Adana'nın her alanda gelişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart Pazar günü kentte düzenleyeceği mitingi anımsatan Sarıeroğlu, "Orada esnaf kardeşlerimizi de aileleriyle beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel müjdelerle gelecek." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, 24 Mart'ta bir mani çıkmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kentte misafir edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bakanımız ve ilgili firma tarafından Türkiye'nin kalbi niteliğindeki bir yatırım olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili olarak bunun Adana'da lansmanını gerçekleştireceğiz. Ceyhan ve Adana için istihdam çok önemli. Ben de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sosyal politika uzmanıyım ve çalışma ekonomistiyim. İlimizin ve Ceyhan'ımızın şu an birinci gündem maddesi olarak AK Parti ve MHP'li kardeşlerimizle yeni iş alanları yaratma konusunu önceledik.

Ceyhan'daki bu yeni projemizle ilgili yatırımlar konusunda kendi evlatlarımızı hazırlayacağız. Türkiye İş Kurumu Adana Şubesi ile bu konuda geleceğin ihtiyaç duyulan meslekleriyle ilgili ücret alarak eğitim alacakları mesleki eğitim kursları, işbaşı programları imkanlarını da planladığımızı belirtmek istiyorum."

Kentteki programları kapsamında Ceyhan Öğretmenevi'nde Cumhur İttifakı Ceyhan Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştiren Sarıeroğlu, Deveci Gençlik Spor Kulübü Kadın Kolları'nca verilen davete de katıldı.

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Adana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi lansman

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