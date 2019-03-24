Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana'da kurulacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile ilgili, "Bu projeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir başarısı olarak görüyoruz." dedi.

Büyükdede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla bir otelde düzenlenen Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin uzun bir takvim süreci yaşadığını ifade eden Büyükdede, şunları söyledi:

"Girişimlerle bu mega projenin kuruluş süreci başlatıldı. Bin 341 hektar büyüklüğündeki bölge 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Endüstri Bölgeleri Kanunu üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi için de yönetici şirket olarak Rönesans Holding başvurusunu yaptı. Bu projeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir başarısı olarak görüyoruz. Bu projenin sonuçlanması için, özellikle son bir yıl içinde, tüm taraflar ekiplerini harekete geçirerek projenin hızla tamamlanması için çok özverili katkıda bulunmuşlardır."