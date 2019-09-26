"Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları" imza töreni

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, cari açığa 250 milyon dolar pozitif katkı sağlayacak." dedi. Rönesans Holding'in düzenlediği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Sonatrach Üst Yöneticisi (CEO) Rachid Hachichi katıldı. Ilıcak, Rönesans'ın uluslararası müteahhitlik projelerinin yanı sıra petrokimya alanında global bir üretici olmaya hazırlandığını ve süreçte Türkiye ekonomisinin en fazla dış ticaret açığı verdiği alanlardan birine odaklandıklarını söyledi. Türkiye'ye katma değerli üretim sağlayacak bir projeye başladıklarını belirten Ilıcak, "Son 10 yıldır ulusal ve uluslararası birçok enerji ve petrokimya şirketi için önemli endüstri tesisleri inşa ettik. Yıllar içinde bu alanda kazandığımız bilgi ve tecrübe birikimini, ülkemizin en büyük dış ticaret açığı verdiği alanların başında gelen petrokimya sektörüne yapacağımız yatırımda kullanacağız." diye konuştu.

Ilıcak, yüksek polipropilen ithalatı ve artan tüketim talebi nedeniyle Rönesans Holding'in hedefini, Türkiye'nin petrokimya alanındaki dışa bağımlılığını en aza indirmek ve ihracata odaklanmak olarak belirlediklerini kaydetti. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye'nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edeceğini belirten Ilıcak, cari açığa da 250 milyon dolar pozitif katkı sağlayacağını altını çizdi. Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda işletmesini üstlendiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,4 milyar dolar yatırımla hayata geçireceğimiz projemizi bir başlangıç olarak görüyoruz. Alanında dünya lideri ortaklarımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı olmakla kalmayacağız. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız. Rönesans olarak biz de bölgedeki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

- "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaatında yaklaşık 2 bin kişi çalışacak" Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ise, yatırım kararı için neden özellikle Ceyhan'da karar kılındığını belirtti. Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin polipropilen tüketiminin çok büyük bir kısmı Ceyhan'ın 200 kilometre çapında gerçekleştiriliyor. Ceyhan Polipropilen Tesisi'ne yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Gaziantep dünyada polipropilen tüketiminin en yoğun olduğu kentlerden biri konumunda. Kentin sanayisinde önemli bir ham madde olan polipropilen tüketimi, Türkiye'nin toplam tüketiminin yaklaşık üçte ikisine karşılık gelmektedir. Ceyhan'ı denize kıyısı olması, liman bölgesine ve polipropilen talebinin yüksek olduğu bölgelere yakınlığı nedeniyle tercih ettik." Bu tarz endüstriyel yatırımlarda ham madde tedarikinin önemli olduğunu kaydeden Yanıkömeroğlu, Sonatrach ile yapılan ortaklık anlaşması çerçevesinde Ceyhan Polipropilen Tesisi'nde kullanılacak ham madde olan propan gazının teminini için 2040'a kadar anlaşma yaptıklarını belirtti.