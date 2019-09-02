FİNANS

Ceyhan Terminali için bakım ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

BOTAŞ tarafından terminalin depolama tankları için bakım onarım işi ihalesi düzenlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı Yapım İşi" ihalesine en düşük teklifi 243 milyon 800 bin lirayla HSY Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ - İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede istekli 9 firmanın teknik ve mali teklif zarfları incelendi.

İncelemede, 7 firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlenirken, UET Uran Endüstri Tesisleri İnş. ve Tic. AŞ ile Alson Enerji ve İmar AŞ’nin mali teklif yerine teşekkür mektubu ilettiği kaydedildi.

Tahmini bedeli yaklaşık 250 milyon 886 bin 301 lira olarak belirlenen ihalede en düşük teklifi 243 milyon 800 bin lirayla HSY Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ - İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı verdi.

İhaleye katılan diğer firmaların teklifleri ise şöyle:

- Tefirom İnş. Enerji San. ve Tic. AŞ - Caba İnş. Enerji Turizm San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı : 244 milyon lira

- MRV Yenilenebilir Enerji Elektrik Elektronik Dan. İnş. San. ve Tic. AŞ - Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. AŞ - Orak Altyapı San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı : 253 milyon 586 bin 600 lira

- Sintek Madencilik Makina San. İnş. Dan. ve Dış Tic. Ltd. Şti. : 259 milyon 246 bin 444 lira

- Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. - Stroysnabcontract LLC iş ortaklığı : 269 milyon 337 bin 800 lira

- Teskon Proses Değerli Madenler Finansal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. : 270 milyon 401 bin 125 lira

- Rönesans Endüstri Tesisleri İnş. San. ve Tic. AŞ : 314 milyon 500 bin 55 lira

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