Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor

Bir süre elektrikli ev aletleri satışı ve sigortacılıkla ilgilenen Canayakın, farklı alanlarda tecrübe edinerek yaptığı araştırmalar sonucunda iş makineleri sektöründe üretim yapmaya karar verdi.

Sınıf öğretmenliğinden 2002 yılında emekli olan Canayakın, mesleğini sürdürürken bir yandan da ticarete merak sardı.

Elektrikli ev aletleri satışı ve sigortacılıkla ilgilendiğini aktaran Canayakın, eşinin bir firmada madeni yağ bölge müdürü olduğunu, bu nedenle bu alana merak sardığını ve bir firmanın Marmara bölge bayiliğini aldığını anlattı.

Canayakın, bir süre sonra araştırmalar sonucunda iş makineleri sektöründe üretim yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Açıkçası çelik beni biraz ürkütmüştü. Hiç tanımadığım ve çalışmadığım bir alan. Fakat çeliği tanıdıkça, makinelerin çelikle canlandığını gördüm. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Düz bir çelik geliyor, onu büküyorsunuz, eğdiriyorsunuz, kaynıyor, bir şekil alıyor. Şekilden sonra hidrolik ve elektrikle canlanıyor, makine oluyor. Çeliğin o gücü kendi gücümle birleştiği zaman 'pik yaptı' diyelim. Çelikle bazen çok uğraşıyoruz. Kız çeyizi işler gibi işliyoruz çeliği. Sonra malın sahibi gelip platformu arabasının üstüne atıp giderken gelin etmiş olarak görüyoruz."

- "Van'da da fabrika kurduk"

Canayakın, 3,5 yıl imalat bölümünde çalıştığını, üretimin her aşamasını öğrendiğini anlatarak, bunun başarıya giden yolda kendisine çok katkı sağladığını kaydetti.