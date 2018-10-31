FİNANS

Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Nurten Canayakın, bir süre uğraştığı ticaretten makine mühendisi eşinin teşvikiyle sanayiciliğe geçiş yaparak 12 yıl önce kurduğu iş makineleri fabrikasıyla 14 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor - Nurten Canayakın: - "Çelik beni biraz ürkütmüştü. Hiç tanımadığım ve çalışmadığım bir alan. Fakat çeliği tanıdıkça, makinelerin çelikle canlandığını gördüm. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Çelikle bazen çok uğraşıyoruz. Kız çeyizi işler gibi işliyoruz çeliği" - "Ticaret yapmayı düşünüyordum, ihracat yapmak hayalimde olan bir şey değildi. İkili görüşmeler yaptığımız 57 ülkenin 14'ü ile çalışıyoruz. Bu beni ülkem adına çok mutlu ediyor"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Nurten Canayakın, bir süre ilgilendiği ticaretten makine mühendisi eşinin teşvikiyle sanayiciliğe geçiş yaparak 12 yıl önce kurduğu iş makineleri fabrikasıyla 14 ülkeye ihracat yapıyor.

Sınıf öğretmenliğinden 2002 yılında emekli olan Canayakın, mesleğini sürdürürken bir yandan da ticarete merak sardı.

Bir süre elektrikli ev aletleri satışı ve sigortacılıkla ilgilenen Canayakın, farklı alanlarda tecrübe edinerek yaptığı araştırmalar sonucunda iş makineleri sektöründe üretim yapmaya karar verdi.

İzmit'te 2006'da 250 metrekarelik imalathaneyle işe koyulan Nurten Canayakın, zamanla işini büyüterek Kartepe ilçesinde 12 bin 500 metrekare alana kurduğu iş makineleri fabrikasıyla 14 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

- "Çeliğin o gücü kendi gücümle birleşti"

Ansan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Canayakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticarete 1989 yılında atıldığını, 2002'de sınıf öğretmenliğinden emekli olduğunu söyledi.

Elektrikli ev aletleri satışı ve sigortacılıkla ilgilendiğini aktaran Canayakın, eşinin bir firmada madeni yağ bölge müdürü olduğunu, bu nedenle bu alana merak sardığını ve bir firmanın Marmara bölge bayiliğini aldığını anlattı.

Canayakın, bir süre sonra araştırmalar sonucunda iş makineleri sektöründe üretim yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Açıkçası çelik beni biraz ürkütmüştü. Hiç tanımadığım ve çalışmadığım bir alan. Fakat çeliği tanıdıkça, makinelerin çelikle canlandığını gördüm. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Düz bir çelik geliyor, onu büküyorsunuz, eğdiriyorsunuz, kaynıyor, bir şekil alıyor. Şekilden sonra hidrolik ve elektrikle canlanıyor, makine oluyor. Çeliğin o gücü kendi gücümle birleştiği zaman 'pik yaptı' diyelim. Çelikle bazen çok uğraşıyoruz. Kız çeyizi işler gibi işliyoruz çeliği. Sonra malın sahibi gelip platformu arabasının üstüne atıp giderken gelin etmiş olarak görüyoruz."

- "Van'da da fabrika kurduk"

Canayakın, 3,5 yıl imalat bölümünde çalıştığını, üretimin her aşamasını öğrendiğini anlatarak, bunun başarıya giden yolda kendisine çok katkı sağladığını kaydetti.

Böyle bir fabrika kurabileceğini hiç hayal etmediğini belirten Canayakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayide 250 metrekarelik bir dükkanla başladık. 4 ay sonra bin metrekarelik bir fabrikaya geçtik, daha sonra 8 bin metrekarelik üretim alanına ulaştık. Şu anda ise 12 bin 500 metrekare kapalı, 4 bin 500 metrekare açık alana sahip. Ayrıca Van'da 6 bin metrekarelik bir alanda fabrika kurduk. Buraların büyümesi güzel. Eşimle 57 ülke gezdik. İlgi alanımıza girmeyen ülkeleri gezmek, oralarda pazarlık yapmak, ikili görüşmelere katılmak ve orada ürün satmak hayal ettiğim bir şey değildi. Ticaret yapmayı düşünüyordum. İhracat yapmak hayalimde olan bir şey değildi... Şu anda ikili görüşmeler yaptığımız 57 ülkenin 14'ü ile çalışıyoruz. Bu beni ülkem adına çok mutlu ediyor. "

Nurten Canayakın, 2008'de Fas, Cezayir, Suudi Arabistan ve Cezayir'e ilk ihracatlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Canayakın, üretimde kullandıkları bazı ürünlerin Türkiye'de bulunmaması nedeniyle bunları ithal ettiklerini, gelecek yıl bu malzemeleri de üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

İmalatlarının yüzde 50'sini ihracat ettiklerini aktaran Canayakın, "Sektörel bazda değerlendirecek olursak şu anda Türkiye'de ilk 3 firmanın içindeyiz. Bu bizim için çok önemli. Sürekli kendimizi yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Canayakın, başka alanlarda da yatırım yapmak için çalıştıklarını, Kandıra ilçesinde büyük bir arazi aldıklarını, hayvancılık alanında da üretim yapmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kadınların iş hayatında yer almasını önemsediğini vurgulayan Canayakın, "Birkaç işi aynı anda organize etme yeteneğine sahip kadınların, her alanda başarılı olabileceğine inanıyorum. Sadece kadınların kendilerini iyi tanıması gerekiyor. Bana soruyorlar, 'Kadın olarak ne sıkıntılar görüyorsunuz?' Görmüyorum çünkü ben işimi yaparken, kadın olarak yapmıyorum. İşime odaklanıyorum, bir erkek neyle karşılaşıyorsa onla karşılaşıyorum ve ona göre gardımı alıyorum." diye konuştu.

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