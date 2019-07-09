FİNANS

Ceylanpınar'da pivot sulama sistemiyle verim artışı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde kullanılan center pivot sulama sistemi sayesinde daha fazla verim elde ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde kullanılan center pivot sulama sistemi sayesinde daha fazla verim elde ediliyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor.

Suriye sınırı boyunca 1 milyon 635 bin 928 dekar araziye sahip işletmede, arazilerden daha fazla verim almak amacıyla ABD, Çin, Kanada gibi ülkelerde örneği bulunan center pivot sulama sistemi kullanılıyor.

Kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapan ve bilgisayar otomasyonuyla dönüş süresi, su akıtma miktarı belirlenen sulama sistem sayesinde, düzenli ve zamanlı sulama sağlanarak hem verim artışı hem de su tasarrufu sağlanıyor.

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİGEM'e bağlı işletmelerde toplam bin 3 center pivot sulama sistemi bulunduğunu, bunlardan 586'sının işletmelerinde kurulu bulunduğunu söyledi.

Sulama sistemlerinin yüzde 85 oranında randıman sağladığını belirten Altıparmak, "Center pivot sulama sistemi yarı sabit sulamaya göre daha verimlidir. Yarı sabit sulamada verim yüzde 70'lerde iken center pivot sulama bu oranı yüzde 85'lere çıkarmış, işçiliği ise çok büyük oranda düşürmüştür. Yarı sabit sulamada bir kişi günde 17 dekar alan sulayabilirken, söz konusu sistemde bir kişi yaklaşık 5 bin dekarı kontrol edebilmektedir." dedi.

Altınparmak, Mardin Ana Sulama Kanalı'na su verilmesiyle işletmede daha fazla alanın sulu tarıma açılacağını belirterek, "Mardin Sulama Kanalı'na su gelmesi durumunda altyapısı tamamen hazır 227 center pivot ile 83 bin dekar alan daha sulamaya açılacaktır. 2010 yılında 110 bin dekar olan sulanırken yarı sabit sulama, damla sulama ve center pivot sulama sistemleri ile toplam 700 bin dekara çıkarılmıştır." bilgisini paylaştı.

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