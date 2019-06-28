HALİL FİDAN - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesini sağlarken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki çeşidi yetiştiriliyor.

Yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlıyor.

Önceden kuru tarım yapılan ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanan "dev işletmede", bir süre önce ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemine geçildi. Sulama sistemi sayesinde artık topraktan yılda iki ürün alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Ceylanpınar Tarım İşletmesinde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinden 20 bin ton civarında rekolte bekleniyor.