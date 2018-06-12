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Cezaevi arazisinde kurulan biyogaz tesisi 1,5 milyon liralık katma değer yaratacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Mahkumların mobilyacılıktan tabelacılığa pek çok alanda üretim yaptığı Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu arazisinde kurulan biyogaz tesisinden elde edilecek elektrikle önemli miktarda tasarruf sağlanacak - Cezaevi Müdürü Murat Yılmaz: - "Cezaevinde aylık elektrik tüketimimiz 70 bin lira civarında. Bunun yüzde 80'ini biyogaz tesisiyle karşılıyoruz" - "Yıla vurduğumuzda yaklaşık 600 bin lira tasarruf etmiş olacağız. 2 dönümlük sera ve koğuşların ısıtılması da buradan karşılanmış olacak. Dolayısıyla biyogaz tesisi yaklaşık 1,5 milyon lira katma değer sağlamış olacak"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu arazisinde kurulan biyogaz tesisinde yapılacak elektrik üretimi sayesinde yıllık 1,5 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Cezaevinde mahkumlar için kurulan atölyelerde mobilyacılıktan tabelacılığa 53 farklı alanda üretim yapılıyor. Hayvancılık da yapılan açık cezaevindeki mandırada günlük 50 ton süt işleniyor.

Çevredeki çiftliklerden de süt alan cezaevi yönetimi, 600 olan büyükbaş hayvan sayısını 2 bin 400'e çıkarmayı planlıyor.

Hayvanlardan elde edilen gübre ise cezaevi arazisinde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde Adalet Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan biyogaz tesisinde işlenerek enerjiye dönüştürülüyor. Tesiste saatte 350 kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyogaz tesisinin 6 bin 500 ton kapasiteye sahip bulunduğunu ve günlük 75 ton gübreyle üretim yapacağını söyledi.

Bölgedeki büyük ahırlardan da gübre aldıklarını ve tesisin çalışmaya başladığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cezaevinde birçok iş kolunda kullanılan makine ve ekipmanlarla aylık elektrik tüketimimiz 70 bin lira civarında. Bunun yüzde 80'ini biyogaz tesisiyle karşılıyoruz. Yıla vurduğumuzda yaklaşık 600 bin lira tasarruf etmiş olacağız. Sistemde ciddi bir atıl ısı ortaya çıkıyor. Bununla 2 dönümlük sera ve hükümlü koğuşlarının ısıtılması ve sıcak su ihtiyacı da karşılanmış olacak. Dolayısıyla biyogaz tesisi yaklaşık 1,5 milyon lira katma değer sağlamış olacak."

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