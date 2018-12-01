Cezaevinde meslek de öğreniyorlar

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda başta hayvancılık olmak üzere 28 iş kolunda üretim yapan mahkumlar, hem meslek öğrenerek rehabilite oluyor hem de üretime katkı sağlıyor. Tarım Açık Cezaevi olarak 1962 yılında hizmete giren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 28 alanda yapılan üretimle adeta fabrika gibi çalışıyor. Lokomotif iş kolu hayvancılıkta, birinci sınıf kesimhanede kesilen etler, cezaevlerinin yüzde 80'ine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı satış noktalarına gönderiliyor. Mobilya atölyesinde de ihtiyaca göre çeşitli kurumların mobilya ve büro malzemeleri ihtiyacı karşılanıyor. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun, çağdaş ceza infaz hukuku anlayışı içinde, hükümlülerin cezalarının infazının sağlandığı, topluma kazandırıldığı ve meslek edindikleri Türkiye'nin örnek bir ceza infaz kurumu olduğu söyledi.

Cezaevinde, 28 iş kolunda mahkumların meslek edindiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Başta hayvancılık, mobilya, demir atölyesi, tarım ve bahçe bitkileri anlamında çok çeşitli kollarda üretim yapılmaktadır. Şu an itibariyle yaklaşık 1400 hükümlü arkadaşımız burada cezalarını infaz etmekte. Hükümlülerin barınma, sağlık, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde çalıştıkları süre itibariyle sosyal güvenceleri sağlanmakta, aynı zamanda yaptıkları iş karşılığında ücret de almaktadırlar. Hükümlülerin yılın belirli dönemlerinde aileleriyle görüşme imkanları vardır. Hayvancılıkta et, kavurma, sucuk, döner, süt ürünlerinde süt, yoğurt, kefir gibi çeşitli kollarda üretim yapılmaktadır." - "Lokomotif iş kolu küçük ve büyükbaş hayvancılık" Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu da kurumda lokomotif iş kolunun küçük ve büyükbaş hayvancılık olduğunu aktardı. Hayvancılık üretiminde daha çok sivil hayatında bu işi yapanları görevlendirmeye alıştıklarını anlatan Fidanoğlu, "Eğer cezası uzun olan mahkum varsa bu işi de öğrenmek istiyorsa iş yurdu kurulu kararı alarak sigortasını yaparak buraya veriyoruz. Şu an 2 bin 300 civarında küçükbaş hayvanımız var. Amacımız hem bu bölgeye hayvancılık konusunda örnek olmak hem de gelen mahkumlara veteriner gözetiminde hayvancılığı öğretmek." dedi.