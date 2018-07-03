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Cezayir'de doğalgaz yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 02:00 | Son Güncelleme

Libya sınırı yakınındaki bir doğalgaz yatağında 540 milyon dolarlık yatırım yapıldı - Yeni yatırım, bölgedeki günlük üretimin 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe yükselmesini sağlayacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in Sonatrach şirketi tarafından Libya sınırındaki Er-Rar bölgesinde yapılan yeni yatırımla günlük doğalgaz üretimi 8 milyon metreküp artarak 24 milyon metreküpe çıkacak.

Sonatrach İcra Müdürü Abdulmümin Vild Kaddur, ülkenin güneydoğusunda yer alan Er-Rar doğalgaz yatağında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kaddur, bu doğalgaz yatağına 64 milyar dinarlık (540 milyon dolar) geliştirme yatırımı yapıldığını söyledi.

Kaddur, söz konusu yatırımla doğalgaz yatağının günlük üretiminin 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkacağını ifade etti.

Bölgede 2012'de başlayan yatırım çalışmalarının 6 yıl sürdüğünü belirten Kaddur, İngiliz Petrofac ve İtalyan Bonatti firmalarıyla geliştirme çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Sonatrach'ın verilerine göre, Cezayir 2017'de ürettiği 135 milyar metreküp doğalgazın 55 milyar metreküpünü yurt dışına sattı.

Cezayir üç ayrı boru hattıyla Avrupa'ya doğalgaz ihraç ediyor. Sonatrach şirketi birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, uzun vadeli doğalgaz pazarlama anlaşmalarını bırakacaklarını ve 5 yıllık kısa vadeli anlaşmalar yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bonatti Cezayir doğalgaz Libya Petrofac

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