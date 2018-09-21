CHEP'ten otomotiv sektörüne 100 milyon TL yatırım

İSTANBUL (AA) - CHEP Türkiye, 2019 yılı içerisinde 100 milyon liralık ekipman ve servis merkezi yatırımı yaparak Türkiye otomotiv sektörünün tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

CHEP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, CHEP Türkiye, global stratejisi kapsamında otomotiv sektöründeki gelişmeleri ve büyüme fırsatını yakından takip ediyor. Bu doğrultuda CHEP, 2019 yılı içerisinde 100 milyon liralık ekipman ve servis merkezi yatırımı yaparak Türkiye otomotiv sektörünün tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesinde ürünlerin korunması için özel geliştirilmiş katlanabilir plastik konteyner ve kasa çözümleri, koruyucu iç profilleri, aksesuarları ve ekipmanlarıyla hizmet veren CHEP, tedarik zincirinin her aşamasında hem ana sanayi otomotiv üreticileri hem de tedarikçilerinin bu koşullara karşı esnekliklerini ve verimliliğini artırıyor.

CHEP'in sunduğu tedarik zinciri çözümleri, daha az ekipmanla daha fazla yükün etkin bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Daha iyi istifleme ile taşımada daha yüksek kapasite kullanılmasını sağlayarak iş ortaklarının nakliye maliyetlerini düşüren CHEP, kaliteli ve sürdürülebilir ekipmanlarıyla ürün hasarlarını ve atık oluşumunu da azaltıyor.