Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da +0.43’e çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Chicago Merkez Bankası (Fed) Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da Mayıs’taki -0.45 düzeyinden +0.43’e yükselerek ABD’de ekonomik büyümenin tekrar hızlandığına işaret etti.
En büyük dört alt endeksten ikisi yükselirken, dört kategoriden üçü Haziran endeksine pozitif katkı sağladı.
Chicago Fed’den yapılan açıklamaya göre;
“Endeksin üç aylık ortalaması Mayıs’taki +0.10 düzeyinden Haziran’da +0.16 düzeyine yükseldi.
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