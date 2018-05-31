China Homelife Türkiye Fuarı açıldı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar da Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve siyasal ilişkilerin her geçen gün artan bir ivme ile sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

Parlak, "Yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi İpekyolu'nun önemi günümüzde artarak devam ediyor. Aynı zamanda fuarımız doğu ve batı eksenindeki iş insanları için büyük fırsatlar sunuyor. Fuarımız ile birlikte bu projeye öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu fuarın ticari ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Avrasya bölgesinden çok sayıda profesyonel ziyaretçi ve Çinli katılımcının yer aldığı China Homelife Türkiye Fuarı, Uzak Doğu potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsattır.

Türkiye ve Çin, dünyaya açılan, dünyanın değişik yerlerinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunan, gelişmiş ilk 20 ekonomi arasında yer alan iki büyük ülkedir. Çin ve Türkiye arasındaki ilişki de bu büyüklüğe bağlı olarak hızlı ve güzel bir şekilde gelişmektedir. Hızla büyüyen ve dünya ekonomisinde hatırı sayılır bir yere sahip olan Çin ile ülkemizin ticari ilişkilerinin daha üst seviyelere ulaşması gerekmektedir. Türkiye'nin Çin ile yaptığı ticaretin boyutlarına baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 2,9 milyon dolarlık ihracatımız ve 25 milyon dolar civarında da bir ithalatımız söz konusu."

Verilen bilgiye göre, China Homelife Fuarı, dünya genelinde 13 ülkede (Türkiye, Polonya, Meksika, Mısır, Brezilya, Ürdün, Güney Afrika, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kenya, Nijerya) yılda bir kez düzenleniyor.

China Homelife Türkiye Fuarı'nda sergilenecek ürün grupları Çin'den üretici ve tedarikçilerin yer aldığı tekstil ve hazır giyim, mobilya, ev gereçleri ve züccaciye, yapı malzemeleri ve ekipmanları, mutfak ve banyo donanımları, LED ve aydınlatma ürünleri, hediyelik eşya, gıda ve teknolojileri, hırdavat ve el aletleri ile makine olarak belirlendi.

Fuar, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

