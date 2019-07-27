AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım." dedi.

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda Türkiye ve yapacakları işlerle ilgili beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalıştayda Türkiye'ye ve yeni üretimlere dair önemli sonuçlar çıkacağını vurgulayan Sarıbal, bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunacaklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının birkaç ay önce Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 10 milyon lira kar ettiğini açıkladığını anımsatan Sarıbal, "Ne yazık ki TİGEM, birkaç gün önce bir açıklama yaparak 7,5 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Bakanlık kendi uhdesinde olan bir birimin zarar mı kar mı ettiğini bile bilmiyor. Ne yazık ki geldiğimiz nokta bu." diye konuştu.