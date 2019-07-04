CHP Ekonomi Masası heyetinden TZOB'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli meselesi. Türkiye'de son 20 yılda iki Trakya büyüklüğünde arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur." dedi.

Öztrak, başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti.

Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen CHP heyeti adına açıklama yapan Öztrak, Bayraktar'ı, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Genel Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Birliğin ambleminde yazan "vatan hürriyet ve ekmek" sözünün tarımı ifade ettiğini belirten Öztrak, "Tarım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli meselesi. Türkiye'de son 20 yılda iki Trakya büyüklüğünde arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur." diye konuştu.

"Kanun çıkarttık. Kanunda, 'Tarıma verilen destekler Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde birinin altında olamaz.' deniyor. Ama bugün duruma baktığımız zaman her yıl yüzde yarım olmuş." ifadesini kullanan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: