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CHP Ekonomi Masası heyetinden TZOB'a ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 21:58 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: - "Tarım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli meselesi. Türkiye'de son 20 yılda iki Trakya büyüklüğünde arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur" - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Türkiye şu anda tarım potansiyelini yeterli göremez, bunu artırmak zorunda. 2050 yılında gıda ihtiyacı dünyada yüzde 60 artacak. Topraklarımız çok kıymetlenecek. Bu toprakları kaybetmememiz, çiftçiyi uzaklaştırmamamız lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli meselesi. Türkiye'de son 20 yılda iki Trakya büyüklüğünde arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur." dedi.

Öztrak, başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti.

Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen CHP heyeti adına açıklama yapan Öztrak, Bayraktar'ı, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Genel Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Birliğin ambleminde yazan "vatan hürriyet ve ekmek" sözünün tarımı ifade ettiğini belirten Öztrak, "Tarım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli meselesi. Türkiye'de son 20 yılda iki Trakya büyüklüğünde arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur." diye konuştu.

"Kanun çıkarttık. Kanunda, 'Tarıma verilen destekler Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde birinin altında olamaz.' deniyor. Ama bugün duruma baktığımız zaman her yıl yüzde yarım olmuş." ifadesini kullanan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinde tarım destekleniyor. Dünyanın her yerinde tarıma dönük planlama faaliyetleri var. Sonuç itibarıyla tarım, senede bir ya da iki kere ürettiğiniz, buna karşılık tüm yıl boyunca tüketim yaptığınız bir sektör. Böyle bir sektörün tamamen piyasa koşullarına bırakılması o sektörün bitirilmesi anlamına gelir. Tarım olmazsa üretim olmaz."

- "2050 yılında gıda ihtiyacı dünyada yüzde 60 artacak"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da CHP'nin gündemine tarımı almasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tarımın ülkenin önemli sektörlerinden biri olduğunu söyleyen Bayraktar, "Çiftçimiz bu ülkede önemli şeyler yapıyor. 82 milyon nüfusu, 5 milyon mülteciyi, 40,45 milyon turisti besliyor. 17 milyar dolarlık ihracat yapılmasını sağlıyor ve 5-6 milyon kişiyi istihdam ederek işsizlik rakamlarının 2 rakam aşağıya düşmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu manada önemli bir iş yapıyor." şeklinde konuştu.

Bayraktar, çiftçinin üretim yaparken doğal afetlerle boğuştuğunu, 51 ilde çiftçilerin doğal afetlere maruz kaldığını, bu durumun üretim yapanları olumsuz etkilediğini anlattı.

Çiftçilerin yüksek maliyetlerle üretim yaptığını, kurdaki değişkenliğe bağlı olarak girdi maliyetlerinin zaman zaman yükseldiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu durum üreticimize büyük sıkıntılar yaratıyor. Bunlara rağmen çiftçimiz üretim yapmaya devam ediyor. Çiftçimizi tarlada tutmamız lazım. Bunu çok önemsiyoruz. Türkiye şu anda tarım potansiyelini yeterli göremez, bunu artırmak zorunda. 2050 yılında gıda ihtiyacı dünyada yüzde 60 artacak. Bu çok önemli bir rakam. Topraklarımız çok kıymetlenecek. Bu toprakları kaybetmememiz, çiftçiyi uzaklaştırmamamız lazım. Arazilerimizi korumamız, imara açmamamız lazım. Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacak bu topraklar."

Tarımın sorunlarının ülkedeki herkesin sorunu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, tarımın krizleri absorbe eden bir yapısı bulunduğunu sözlerine ekledi.

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