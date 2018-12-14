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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

"Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, PTT’nin Hazineye ait hisselerinin Varlık Fonuna devredildiğini belirterek, bunun da uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alınması hazırlığının bir aşaması olduğunu iddia etti.

"Varlık Fonunu borçlanma fonuna çevirdiler." görüşünü savunan Erdoğdu, iktidarın alacakları borcu "Türk Telekom’a yastık yapmak" için kullanmak istediğini ileri sürdü.

Erdoğdu, "Türk Telekom, Hariri ailesine devredildiğinde öz sermayesi 7,6 milyar lira idi. Öz sermaye yıllar içinde eritildi ve 2016'da 3,3 milyar lira düzeyine kadar düştü. Şimdi Varlık Fonunun gerçekleştireceği borçlanmayla Hariri ailesini kurtaracaklarına dair şüphelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın borçlanma fonlarıyla devlet kaynaklarını çarçur etmeye, yanlış borç stratejileriyle ve müdahalelerle riski artırmaya hakkı olmadığını belirten Erdoğdu, şu görüşleri aktardı:

"Dövizle borçlanıp, borçlanma ihalelerinde zorla faiz indirten, devlet bankalarını faizi geçici olarak düşürmek için kullananlar, seçimlere kadar sorunları erteleme çabasındalar. AKP kadrolarının yerel seçimleri kazanma uğruna aldıkları önlemler Türkiye ekonomisinin sorunlarını ağırlaştırıyor. Kapalı kapılar ardında IMF ile anlaşılacağını ima edenler, öte yandan da Türkiye’nin sürüklenişini ağırlaştıracak işlere imza atıyorlar. Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır."

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