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CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan heyet, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan heyet, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bizler de bunu özellikle sanayi kentlerinde, ticaret odalarına, sivil toplum örgütlerine anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin geldiği son süreci anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda (YTSO) gerçekleşen ziyarette YTSO Başkanı Tahsin Becan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Parti Meclis Üyesi Turan Hançerli, CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan ve YTSO yönetim kurulu üyeleri yer aldı. YTSO Başkanı Becan, burada yaptığı açıklamada, Yalova ve Türkiye’de gündemin konusunun ekonomi olduğunu belirterek şapkayı öne koyma zamanının geldiğini söyledi. Becan, üretime ağırlık verilmezse cari açığı düşürmenin ve ihracatı artırmanın mümkün olmadığını belirtti.
"Bunun hepimizin üzerinde bir sorumluluğu var" diye konuşan Becan, "Köylerde oturanlar şehre geldi veya hep masa başı iş arıyor. Desek ki tarlada, tersanede iş var kimsenin beğendiği yok. Belki bizlerin de çocukları yetiştirme tarzında yanlışlıklar var. Hepimizin artık 8 saat değil 18 saat çalışmamız lazım. Başka türlü bu açığı kapama imkanımız yok" dedi.
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise Yalova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekonomi heyetinin hazırladığı raporu Becan'a sunan Tarhan, şöyle devam etti:
"Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Bizler de bunu özellikle sanayi kentlerinde, ticaret odalarına, sivil toplum örgütlerine anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geldiği son süreci anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu süreçten nasıl çıkar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu anlatılanları sizlerin de değerlendirerek bugünkü mevcut hükümeti uyarmanız gerektiğini düşünüyoruz."
Heyetin Yalova esnafının durumunu sorması üzerine değerlendirme yapan Becan, "Kepenk kapatacağız diye bir talep şu anda bize olmadı. Kasım'da, Aralık'ta bunun yansıması daha fazla olacak. Daha büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor. İnşallah yanılırız. Tabii ki sıkıntı var, güllük gülistanlık değiliz. Üye arkadaşlarımıza da zaman zaman söylüyorum. Bizler işverenler olarak moralimizi bozmamamız lazım. 'Biz kepenk kapatacağız, vah yandım' dersek çalışanlarımız ne yapsın? Tam tersine yapıp, motive edip, daha çok çalışıp biraz daha hepimizin masraflarını kısması lazım. Şimdi kamu araçlarından başlanmış. Geç kalınmış ama bir yerden de başkanmış. Onun için hepimiz giderlerimizi kısacağız. Daha fazla çalışacağız ama zorunda kalmazsak işçi çıkarmak, eleman çıkarmak en son çare olmalı. Çünkü yazık onların da belli maaşı var. Ev bakıyor, kendine bakıyor. Bizler 100 lira kazanıyorsak 50 lira kazanalım, 50 liralık yaşayalım. Sıkıntı yok. Bu başımıza geldi. Katlanmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Yoksa kepenk kapat, adam çıkart, moral ve motivasyonumuzu bozarsak hep beraber bu gemide batarız. Tersini yapmak lazım" diye konuştu.

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CHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyaretiCHP heyetinden Yalova Ticaret Odası'na 'ekonomik süreç' ziyareti

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