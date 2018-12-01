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CHP'den '2 bin 200 lira asgari ücret' teklifi

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

CHP, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin 2019 yılında 2 bin 200 TL'ye çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL olmasını, bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi'ndeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılmasını öngörüyor. Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması istendi.
Teklif, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuna, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya da görevlendireceği bir temsilcinin başkanlık yapması, komisyonda Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun seçeceği üç temsilci ile YÖK tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim üyesinin bulunmasını öngörüyor. Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor.
Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de asgari ücret ile çalışan sayısının oldukça yüksek düzeyde olduğu belirterek, şöyle denildi:
"Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre, Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 5 milyon 640 bin 940 kişidir. Bu rakamlara kayıt dışı ekonomide çalışan işçiler dahil değildir. Kayıt dışı istihdam oranı TÜİK verilerine göre yüzde 34'tür. Bu nedenle bu rakamın 8 milyona yakın olduğunu da söylemek mümkündür. Bu çerçevede yaklaşık 8 milyon çalışanın geçimini sağlayan asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'da tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi, hakkaniyetli ve adaletli de değildir. Mevcut asgari ücret ne yazık ki, bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. Hali hazırdaki 2 bin 029,50 TL brüt asgari ücretten net bin 603.12 TL ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Bu çerçevede, bu ücretin en azından geçimlik ücret seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Dünyada asgari ücret uygulanan ülkelerde asgari ücretliler birçok mekanizma ile ayrıca korunmaktadırlar. Aile ve çocuk yardımları, işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi ve gelir vergisi kredileri bu uygulamaların başında gelmektedir. Türkiye'de ise asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistem bulunmamaktadır."

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