CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemiz, AB ülkelerine göre işçilerin aldıkları ücretler ve yaşam standartları noktasında oldukça geri noktadadır. Eğer ki iktidar, gerçekten büyüyen bir ekonomiye ve güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzdan emin ise ülkede çalışanların ücretlerini ve yaşam seviyelerini AB ülkeleri seviyesine çekmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücret ile AB ülkelerindeki asgari ücret miktarlarını karşılaştırdı.

Türkiye'de yoksulluk ve açlık sınırı günden güne artarken, çalışanların aldıkları ücretlerin ise yoksulluk sınırı altında kalmaya devam ettiğini belirten Ağbaba, 1 Ocak 2018 itibariyle geçerli bin 604 liralık asgari ücretin bugün hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kaldığını savundu.

Ağustos ayında Türkiye'deki açlık sınırının bin 900, yoksulluk sınırının ise 5 bin liraya yaklaştığını aktaran Ağbaba, "İktidar, 16 yıldır sürekli dünya genelinde en çok büyüyen ve gelişen ekonomiye sahip olduğumuzu söylemeye devam etsin, ülkemizdeki alım gücü ile AB ülkelerindeki alım gücü arasında adeta uçurumlar bulunuyor." görüşünü savundu.