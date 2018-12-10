FİNANS

CHP'den "büyüme" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Sırasıyla 7.3, 7,2 ve 5,3 büyüme oranlarından sonra yüzde 1,6 büyüme iddiası dengelenme sürecinin değil, çakılmanın başladığına işaret. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye bakarsak yüzde 1,1 daralma göreceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6'lık büyümesine ilişkin, "Sırasıyla 7.3, 7,2 ve 5,3 büyüme oranlarından sonra yüzde 1,6 büyüme iddiası dengelenme sürecinin değil, çakılmanın başladığına işaret. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye bakarsak yüzde 1,1 daralma göreceğiz." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 1,6'lık büyüme oranını değerlendirdi.

Bu büyüme rakamını eleştiren Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Sırasıyla 7.3, 7,2 ve 5,3 büyüme oranlarından sonra yüzde 1,6 büyüme iddiası dengelenme sürecinin değil, çakılmanın başladığına işaret. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye bakarsak yüzde 1,1 daralma göreceğiz. Büyümenin bileşenlerine bakarsak, tarım sektörü yaz döneminin de etkisiyle yüzde 1 büyüyebilmiş. Ancak bu istikrarlı bir gidişatın işareti değil, zira ağustos ayına ait istihdam rakamlarına göre son bir yılda tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin ve ücretli çalışanların sayısı 250 bin kişi azaldı. Sanayi ise adeta yerinde saymış, sadece 0,3 oranında büyümüş. İmalat sanayi kapasite kullanım oranındaki tarihi gerilemeden de daralmanın düzeyini tahmin etmek mümkün."

İnşaat sektörünün eksi 5,3 ile çakıldığını ancak gayrimenkul faaliyetleri alanında yüzde 2,3 oranında büyüme olduğunu öne süren Erdoğdu, "İnşaat ve betona dayalı AKP ekonomi modeli inşaat ile çöktü. Son 1 yıl içinde 200 binden daha fazla inşaat işçisi işini kaybetti. Kamu ihaleleri ile yandaş müteahhit besleme modelinin sonuna gelindi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çöküşün derinleşeceği anlaşılıyor"

Erdoğdu, yüzde 1,6 büyümeye önemli bir katkının hizmet sektöründen geldiğine dikkati çekerek, "Hizmet sektörü bütün olarak yüzde 4,5 büyürken, bankacılık sektörünün de içinde olduğu finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 7,4 büyüdü. Daralan bir ekonomide finans sektöründe bu denli yüksek bir büyüme oranı izahat gerektiriyor." görüşünü savundu.

Hane halkı tüketim harcamalarının ise yüksek enflasyon nedeniyle büyüme oranından bile daha az arttığını, hane halkının sadece yüzde 1,1 harcama ile kendisini ancak hayatta tutabildiğini ifade eden Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Gayrisafi sabit sermaye oluşumu büyük darbe yemiş. İktisadi faaliyet kollarına göre sınıflandırmada mesleki hizmetler ve inşaat en yüksek gerilemeyi gösteren alanlar. Bu alanlar aynı zamanda milyonların istihdam edildiği alanlar. Eylül ve sonraki aylarda işsizlik katlanarak artacak. Ağustosta başlayan kredi çöküşü halen atlatılamadı. Elimizdeki veriler kredi piyasasının canlanması sağlanamazsa 2018'in son çeyreğinin de daralmayla biteceğini gösteriyor, çöküşün derinleşeceği anlaşılıyor."

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