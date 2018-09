Gündelik yaşamın pahalılaşmasının, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan milyonlarca kişinin mutfak masraflarının her geçen gün daha da artmasına ve sofradaki temel besin maddelerinin daha da azalmasına sebep olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin asgari ücret bakımından gelişmiş ülkelere göre oldukça geri bir durumda olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda ortalama aylık kazançların her ay, hatta her gün daha da geriye gideceği ifade edilen raporda, "Yüksek enflasyon oranı göz önüne alınarak, ülkemizdeki yoksulluk ve açlık sınırının gösterdiği veriler hesaba katılarak, bir an önce çalışanlarımızın ücretleri yeniden hesaplanmalıdır. Ayrıca iktidar, temel harcamalar üzerinde açığa çıkan fahiş zam oranları için gerekli denetimleri bir an önce sıklaştırmalı, artan zamların önüne bir an evvel geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.