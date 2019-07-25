CHP'den fındık fiyatı açıklaması

GİRESUN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun ve Ordu İl Başkanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, 20 liranın altındaki fındık fiyatının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde CHP milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla yapılan ortak açıklamayı okuyan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, fındıkta yeni sezonun açılmasına az bir süre kaldığını belirtti.

Fındık üreticisinin umutsuzluk, çaresizlik ve belirsizlik içerisinde olduğunu ileri süren Bilge, "AKP hükümetinin fındık alım fiyatını açıklamasını beklemektedir. AKP hükümeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. FİSKOBİRLİK'i piyasadan çekip, TMO geldiği süreden bu yana üreticinin sorunları katlanarak artmıştır." dedi.

Bilge, Türkiye'nin 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girdiği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış, ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birdenbire 12 liraya düşmüştür. Nasıl bir hokus pokus yaptınız da fiyatları üç günde 12 liraya düşürmeyi başardınız? Yıllardır üretici üzerinde aynı oyunu oynuyorsunuz. Fındık çürük, fındığın nem oranı yüksek, fındıkta alfatoksin var, rekolte çok yüksek gibi bahaneler üreterek fındığı üreticiden bedava almaya çalıştınız."