FİNANS

CHP'den "işsizlik" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "İnşaat ve tarımdaki göstergeler işsizliğin daha da artacağına işarete ediyor. Çalışanlar şimdi eldeki işi kaybetme riski ile karşı karşıya. Özellikle asgari ücretlilerin istihdam edildiği inşaat, tarım, turizm ve öteki hizmet dallarında büyüme hızla düşüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İnşaat ve tarımdaki göstergeler işsizliğin daha da artacağına işarete ediyor. Çalışanlar şimdi eldeki işi kaybetme riski ile karşı karşıya. Özellikle asgari ücretlilerin istihdam edildiği inşaat, tarım, turizm ve öteki hizmet dallarında büyüme hızla düşüyor." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre resmi işsizliğin yüzde 10,16 seviyelerinde bulunduğunu belirtti.

Gençlerde işsizlik oranının yüzde 19,4, tarım dışı genç işsizlik oranının ise yüzde 22 olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, toplam 1 milyon 48 bin gencin iş aradığını, rakamların ekonomide ciddi bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

Erdoğdu, sadece Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin, faiz yükselmesinin değil enflasyon ve işsizlik rakamlarının da Türkiye'nin stagflasyon tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini savunan savunarak, şunları kaydetti:

"İnşaat ve tarımdaki göstergeler ise işsizliğin daha da artacağına işarete ediyor. Çalışanlar şimdi eldeki işi kaybetme riski ile de karşı karşıya. Özellikle asgari ücretlilerin istihdam edildiği inşaat, tarım, turizm ve öteki hizmet dallarında büyüme hızla düşüyor. Yüzde 5,2 büyüme yaşandığı söylenen Nisan-Haziran dönemindeki ikinci çeyrekte bile tarım yüzde 1,5 gerilerken, inşaatta büyüme yüzde 0,8'de kaldı. Ekonomideki tüm bu olumsuz göstergeler uçan kuşa borçlanıp, hepsini yandaşa, betona, şatafata yatırmanın sonucu."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yazılı açıklama

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