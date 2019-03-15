CHP'den işsizlik rakamı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı 2018 Aralık dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

İş gücü istatistiklerine göre, Türkiye'de işsiz sayısının önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak, 4 milyon 302 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, işsizlik oranının ise aynı dönemde 3,1 puan artış göstererek, yüzde 13,5 olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bu oranla dünyadaki 182 ülke içerisinde işsizliğin en yüksek olduğu 31'nci ülke olduğuna dikkati çeken Öztrak, "İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Resmi işsizlik rakamlarının yanı sıra iş bulmaktan ümidini kestiği için ya da diğer nedenlere iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığında, "geniş tanımlı işsiz sayısı"nın da önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyona yakın artış göstererek 6,6 milyon kişiye ulaştığını savunan Faik Öztrak, şunları kaydetti: