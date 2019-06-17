CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İmalat sanayisinde 99 bin, tarımda 240 bin, inşaatta 531 bin iş kaybı var. Kamuda görülen istihdam artışının nedeni alt sözleşme ilişkisiyle çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci. Ancak ekonominin belkemiği alanlarda büyük istihdam kayıpları görülüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre, işsizlikte son bir yılda 4 puanlık artış görüldüğünü kaydetti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik göstergesinin son bir yılda 3,8 artarak yüzde 13,7'ye çıktığını ifade eden Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Geniş anlamıyla işsiz sayısı 7 milyon 356 bin. Yetersiz istihdam edilenlerle birlikte sayı 8 milyon 181 bin. Kısacası tek adam rejimi yeni istihdam alanları yaratmak konusunda sınıfta kaldı. Bir yıldan uzun süreli işsiz sayısının 1 milyona dayandığını görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sanayisinde 99 bin, tarımda 240 bin, inşaatta 531 bin iş kaybı var. Kamuda görülen istihdam artışının nedeni alt sözleşme ilişkisiyle çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci. Ancak ekonominin belkemiği alanlarda büyük istihdam kayıpları görülüyor."