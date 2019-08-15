FİNANS

CHP'den "işsizlik rakamları" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye iş gücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Mayıs 2019 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye işgücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ve dar tanımlı işsizliğin 3,1 puanlık artışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleştiğini, iş bulma ümidi olmayanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar ile eksik ve yetersiz istihdam edilenler de göz önünde bulundurulduğunda geniş tanımlı işsiz sayısının 7,6 milyon olduğunu kaydetti.

Krizin etkilerinin sürdüğünü, her dört gençten birinin işsiz olduğunu, kadınların iş gücüne katılması ve kayıt dışı istihdamın düşürülmesine dair hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savunan Erdoğdu, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarındaki artışa işaret etti.

İktidarın ekonomik düzeninin lokomotifi inşaat sektöründe istihdamın yüzde 25 azalarak 2 milyon 86 binden, 1 milyon 548 bine indiğini ifade eden Erdoğdu, son bir yılda inşaatta 537 bin, tarımda 307 bin, sanayide 123 bin iş kaybının olduğunu aktardı.

Erdoğdu, kriz dolayısıyla çarşıya pazara vatandaşın çıkamaması sonucunda ise toptan-perakende ticarette istihdamın 126 bin kişi azaldığını vurgulayarak, "Son bir yılda işini kaybeden 869 bin kişiye işgücüne dahil olan ancak iş bulamayan 152 bin kişi eklendiğinde 1 milyon 21 bin yeni işsiz ortaya çıkmış." değerlendirmesini yaptı.

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştıBetam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı
DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmakDASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu iş gücü Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Apartman aidatları için önemli uyarı

Apartman aidatları için önemli uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak

DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.